‘हनुमान अंश’ देखकर गदगद हुए विवेक अग्निहोत्री, निर्देशक ने की फिल्म की सराहना

Vivek Agnihotri On Hanuman Ansh (फोटो सोर्स- IMDb)
Vivek Agnihotri On Hanuman Ansh: बॉलीवुड में इन दिनों एक ऐसी फिल्म की चर्चा हो रही है, जिसने अपने छोटे बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर दिया है। नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित ‘हनुमान अंश’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की इस शानदार सफलता पर निर्देशक विशाल चतुर्वेदी को फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी बधाई दी है।
विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर विशाल चतुर्वेदी के लिए एक खास संदेश साझा करते हुए उनकी सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने निर्देशक को आगे भी सफलता हासिल करने और स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दीं। उनका यह संदेश फिल्म की सफलता के बीच काफी चर्चा में है।
दिलचस्प बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री ने ‘हनुमान अंश’ की रिलीज से पहले भी इसके निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के काम की सराहना की थी। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद उन्होंने विशाल को शानदार कहानीकार बताते हुए फिल्म को लेकर उत्सुकता जाहिर की थी।
फिल्म की कहानी आध्यात्मिक व्यक्तित्व नीम करोली बाबा के जीवन और उनसे जुड़े पहलुओं से प्रेरित है। यही विषय फिल्म के लिए एक अलग दर्शक वर्ग तैयार करने में कामयाब रहा।
‘हनुमान अंश’ की सबसे खास बात इसकी बॉक्स ऑफिस यात्रा रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज के 32वें दिन 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांचवें सोमवार को भी फिल्म ने करीब 9.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।
इसके साथ फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 155.65 करोड़ रुपये, जबकि नेट कलेक्शन लगभग 131.63 करोड़ रुपये बताया गया है। इससे एक दिन पहले यानी 31वें दिन फिल्म ने करीब 22.75 करोड़ रुपये नेट कमाए थे। पांचवें हफ्ते में इतनी मजबूत कमाई ने ट्रेड एक्सपर्ट्स का भी ध्यान खींचा है।
‘हनुमान अंश’ की सफलता इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का निर्माण लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट में किया गया है। शुरुआत में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ओपनिंग नहीं मिली थी, लेकिन दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इसकी कमाई में लगातार सुधार देखने को मिला। धीरे-धीरे फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती गई और पांचवें सप्ताह तक इसकी कमाई ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली।
भारत में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ‘हनुमान अंश’ को विदेशी बाजारों में भी रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म 11 सितंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दस्तक देने वाली है। फिल्म में शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं। विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म की कहानी लिखने के साथ इसका निर्देशन और निर्माण भी किया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत में दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया पाने वाली ‘हनुमान अंश’ विदेशों में कितनी कमाई कर पाती है। फिलहाल फिल्म की 150 करोड़ की उपलब्धि और विवेक अग्निहोत्री की बधाई ने इसकी चर्चा को और बढ़ा दिया है।
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