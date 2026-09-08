‘हनुमान अंश’ देखकर गदगद हुए विवेक अग्निहोत्री, निर्देशक ने की फिल्म की सराहना

‘हनुमान अंश’ की सफलता इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का निर्माण लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट में किया गया है। शुरुआत में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ओपनिंग नहीं मिली थी, लेकिन दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इसकी कमाई में लगातार सुधार देखने को मिला। धीरे-धीरे फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती गई और पांचवें सप्ताह तक इसकी कमाई ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली।