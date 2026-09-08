Asha Bhosle Birth Anniversary: निधन के महीनों बाद रिलीज होगा आशा भोसले का आखिरी गाना, निर्देशक ने काम करने को लेकर कही ये बात

Asha Bhosle Birth Anniversary: भारतीय सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले की आवाज ने दशकों तक फिल्मों के संगीत को अपनी अलग पहचान दी। अब उनकी आवाज से जुड़ा एक और भावुक अध्याय सामने आया है। आशा भोसले की प्लेबैक सिंगिंग से जुड़ा आखिरी गाना ‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’ उनकी जयंती के मौके पर रिलीज किया गया है। यह गाना आगामी फिल्म ‘ओम का हरि’ का हिस्सा होगा।