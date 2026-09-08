Asha Bhosle Birth Anniversary: निधन के महीनों बाद रिलीज होगा आशा भोसले का आखिरी गाना, निर्देशक ने काम करने को लेकर कही ये बात

आशा भोसले (फोटो सोर्स- IMDb)
Asha Bhosle Birth Anniversary: भारतीय सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले की आवाज ने दशकों तक फिल्मों के संगीत को अपनी अलग पहचान दी। अब उनकी आवाज से जुड़ा एक और भावुक अध्याय सामने आया है। आशा भोसले की प्लेबैक सिंगिंग से जुड़ा आखिरी गाना ‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’ उनकी जयंती के मौके पर रिलीज किया गया है। यह गाना आगामी फिल्म ‘ओम का हरि’ का हिस्सा होगा।
फिल्म का निर्देशन हरीश व्यास ने किया है, जबकि इसमें अंशुमान झा, रघुबीर यादव और सोनी राजदान जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को ड्रामा-कॉमेडी के तौर पर पेश किया जा रहा है और यह 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
गाने के लॉन्च से जुड़े कार्यक्रम में निर्देशक हरीश व्यास ने आशा भोसले के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग के दौरान आशा भोसले का अंदाज आज भी बेहद पेशेवर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
हरीश व्यास के मुताबिक, आशा भोसले रिकॉर्डिंग के दौरान बैठकर नहीं, बल्कि खड़े होकर गाना पसंद करती थीं। एक मौके पर उन्होंने निर्देशक से अपनी गायकी को लेकर राय भी मांगी। व्यास के लिए यह पल बेहद खास था, क्योंकि सामने वह शख्सियत थीं जिनकी आवाज को सुनकर कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं।
निर्देशक ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनके मन में यही सवाल आया कि आखिर वह इतनी महान गायिका की गायकी पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। इस छोटे से किस्से से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आशा भोसले अपने काम को लेकर कितनी सहज और समर्पित थीं।
फिल्म के गाने से जुड़ी एक प्रमोशनल क्लिप में आशा भोसले ने भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की कहानी बताई थी। उनके मुताबिक, जब उन्हें फिल्म के लिए गाने का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने इसे स्वीकार करने में देर नहीं की।
आशा भोसले की बातों से साफ था कि उन्हें गाने की धुन पसंद आई थी। यहां तक कि उनके ड्राइवर तक उस धुन को बार-बार सुनते थे और मजाक में उनसे कहते थे कि वह लगातार उसी धुन को गा रही हैं।
गाने के लॉन्च इवेंट में अभिनेता रघुबीर यादव ने फिल्म से जुड़े दो गानों की लाइव प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम में आशा भोसले की आवाज और फिल्म के संगीत को लेकर चर्चा का माहौल रहा।
आशा भोसले का यह गाना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह उनकी लंबी और शानदार संगीत यात्रा के आखिरी पड़ाव से जुड़ा हुआ है। उनकी आवाज ने हिंदी सिनेमा में रोमांस, शरारत, दर्द, उमंग और जिंदगी के तमाम रंगों को अपनी अलग शैली में पेश किया।
अब ‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’ के जरिए उनकी आवाज एक नई फिल्म का हिस्सा बनी है। ऐसे में आशा भोसले के प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक नया गाना नहीं, बल्कि महान गायिका की संगीत विरासत से जुड़ी एक भावुक याद भी बन सकता है। बता दें, 'ओम का हरि' 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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