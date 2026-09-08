‘हनुमान अंश’ ने इस मामले में छोड़ा 1800 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर 2’ को पीछे, बॉक्स ऑफिस पर किया चमत्कार

Hanuman Ansh Beats Dhurandhar 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक ऐसी फिल्म ने सबका ध्यान खींच लिया है, जिसकी शुरुआत शायद किसी ने इतनी बड़ी सफलता के साथ होने की उम्मीद नहीं की थी। करीब 2 करोड़ रुपये की लागत वाली बताई जा रही धार्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' ने पांचवें वीकेंड में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसे देखकर बड़े बजट की फिल्मों के आंकड़े भी फीके नजर आ रहे हैं। फिल्म ने अपने पांचवें शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिलाकर 49.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।