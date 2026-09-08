‘हनुमान अंश’ ने इस मामले में छोड़ा 1800 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर 2’ को पीछे, बॉक्स ऑफिस पर किया चमत्कार

हनुमान अंश और धुरंधर 2 (फोटो सोर्स- IMDb)
Hanuman Ansh Beats Dhurandhar 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक ऐसी फिल्म ने सबका ध्यान खींच लिया है, जिसकी शुरुआत शायद किसी ने इतनी बड़ी सफलता के साथ होने की उम्मीद नहीं की थी। करीब 2 करोड़ रुपये की लागत वाली बताई जा रही धार्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' ने पांचवें वीकेंड में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसे देखकर बड़े बजट की फिल्मों के आंकड़े भी फीके नजर आ रहे हैं। फिल्म ने अपने पांचवें शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिलाकर 49.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।
सबसे खास बात यह है कि इस आंकड़े के साथ ‘हनुमान अंश’ ने रणवीर सिंह की चर्चित ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों को पांचवें वीकेंड के कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है।
रणवीर सिंह और आदित्य धर की ‘धुरंधर’ ने अपने पांचवें वीकेंड में 33.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ का पांचवां वीकेंड 12.55 करोड़ रुपये रहा। इसके मुकाबले ‘हनुमान अंश’ ने 49.25 करोड़ रुपये की कमाई की।
अगर दोनों फिल्मों के पांचवें वीकेंड के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, तब भी ‘हनुमान अंश’ आगे निकल जाती है। ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ को मिलाकर यह आंकड़ा 45.80 करोड़ रुपये बैठता है, जबकि अकेले ‘हनुमान अंश’ ने 49.25 करोड़ रुपये जुटा लिए।
फिल्म की कमाई का ट्रेंड भी बेहद दिलचस्प रहा। पांचवें शुक्रवार को ‘हनुमान अंश’ ने करीब 10 करोड़ रुपये कमाए। शनिवार को कमाई बढ़कर 16.50 करोड़ रुपये हो गई। इसके बाद रविवार को फिल्म ने 22.75 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया।
यानी पांचवें हफ्ते में भी फिल्म की कमाई घटने के बजाय हर दिन बढ़ती गई। आम तौर पर किसी फिल्म की रिलीज के इतने समय बाद दर्शकों की संख्या कम होने लगती है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ के मामले में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दी।
सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा रविवार का है। फिल्म ने पांचवें रविवार को ही 22.75 करोड़ रुपये नेट कमाए। यह रकम ‘धुरंधर 2’ के पूरे पांचवें वीकेंड की 12.55 करोड़ रुपये की कमाई से काफी ज्यादा है।
वहीं ‘धुरंधर’ ने अपने पांचवें शुक्रवार को 8.75 करोड़, शनिवार को 11.75 करोड़ और रविवार को 12.75 करोड़ रुपये कमाए थे। तीनों दिनों का कुल कलेक्शन 33.25 करोड़ रुपये रहा।
‘हनुमान अंश’ की सफलता इसलिए भी असाधारण मानी जा रही है क्योंकि इसका कथित बजट करीब 2 करोड़ रुपये बताया गया है। फिल्म ने 31वें दिन तक भारत में 122.13 करोड़ रुपये नेट कमा लिए थे। पांचवें वीकेंड से पहले इसका कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपये था और केवल तीन दिनों में इसने करीब 39.25 करोड़ रुपये और जोड़ लिए।
फिल्म की लगातार बढ़ती कमाई ने इसे 2026 की सबसे चर्चित लो-बजट बॉक्स ऑफिस सफलताओं में शामिल कर दिया है। बड़े सितारों और विशाल बजट वाली फिल्मों के बीच एक छोटी धार्मिक फिल्म का इस तरह लंबे समय तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचना निश्चित तौर पर हिंदी सिनेमा के लिए एक दिलचस्प बॉक्स ऑफिस कहानी बन गया है।
‘धुरंधर 2’ भले ही अपनी कुल कमाई के मामले में बहुत आगे हो, लेकिन पांचवें वीकेंड के इस खास मुकाबले में बाजी पूरी तरह ‘हनुमान अंश’ के नाम रही।
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