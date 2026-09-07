Hanumans Ansh: अपर्णा यादव से लेकर ईशा कोप्पिकर ने ‘हनुमान अंश’ की जमकर की तारीफ, विवेक सिन्हा बोले- कमाल कर दिया

विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, "भाई साहब! क्या कमाल कर दिया है मेकर्स ने! मुझे फिल्म देखे दो दिन हो गए हैं, मेरी मम्मी और पूरा परिवार यह फिल्म देख चुका है। जो सुकून और आनंद इस फिल्म को देखकर मिला है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कैंची धाम जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। आज जब इस फिल्म को ऊंचाइयों पर पहुंचते देखता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी फिल्म सुपरहिट हो गई हो। अभिषेक, निखिल और ऋषिकेश जैसे मेरे दोस्तों ने इसमें कमाल का काम किया है।"