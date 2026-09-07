‘मर्डर’ फिल्म की अभिनेत्री सुरभि वंजारा ने समय रैना पर साधा निशाना, बोलीं- तुमने पूरे देश को परेशान कर रखा है

Surabhi Vanzara In samay Raina Show: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का रियलिटी टैलेंट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' (India's Got Latent 2) इन दिनों लगातार विवादों और सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में इस शो के नए एपिसोड में फेमस अभिनेत्री, लेखिका और हास्य कलाकार सुरभि वंजारा पहुंची। जिन्हें शबनम सैयद के नाम से भी जाना जाता है। शो में पहुंचते ही सुरभि ने अपने तीखे तंज और हाजिरजवाबी से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने न सिर्फ होस्ट समय रैना की क्लास लगाई, बल्कि पैनलिस्ट कुशाग्र श्रीवास्तव पर भी करारा तंज कसा।