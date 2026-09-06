‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुर द मूवी’ पर अनुभव सिन्हा का बड़ा बयान, बोले- बॉक्स ऑफिस हमसे कोई कहानी कह रहा है

हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस यात्रा खास तौर पर चर्चा में रही है। करीब 2 करोड़ रुपये के कथित बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुआत में बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं किया था। रिलीज के पहले दिन फिल्म की कमाई करीब 10 लाख रुपये बताई गई। हालांकि इसके बाद धीरे-धीरे फिल्म को दर्शकों का समर्थन मिलने लगा। सिनेमाघरों में तीन सप्ताह पूरे करने के बाद इसकी कमाई में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया।