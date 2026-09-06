6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुर द मूवी’ पर अनुभव सिन्हा का बड़ा बयान, बोले- बॉक्स ऑफिस हमसे कोई कहानी कह रहा है

Hanuman Ansh-Mirzapur The Movie: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर' दोनों ही फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब निर्देशक अनुभव सिन्हा ने फिल्मों को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 06, 2026

Hanuman Ansh-Mirzapur The Movie

हनुमान अंश-मिर्जापुर (फोटो सोर्स- IMDb)

Hanuman Ansh-Mirzapur The Movie: फिल्मों की सफलता का पैमाना अक्सर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को माना जाता है, लेकिन निर्देशक अनुभव सिन्हा का मानना है कि हालिया फिल्मों के आंकड़ों में इससे कहीं बड़ी कहानी छिपी हुई है। उन्होंने 'मिर्जापुर-द मूवी' और 'हनुमान अंश' के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा है कि इन दोनों फिल्मों की सफलता को महज अचानक मिली कामयाबी मानना सही नहीं होगा।

अनुभव सिन्हा ने 'मिर्जापुर' की टीम को दी बधाई

अनुभव सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिर्जापुर: द मूवी की टीम को शुभकामनाएं दीं। इसी पोस्ट में उन्होंने बॉक्स ऑफिस के बदलते रुझानों की ओर फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचने की कोशिश की। उनका कहना था कि अगर बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को ध्यान से समझा जाए तो वे दर्शकों की पसंद के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। अनुभव सिन्हा ने मिर्जापुर और हनुमान अंश दोनों को ऐसी फिल्मों के उदाहरण के तौर पर देखा, जिनकी कामयाबी को सिर्फ संयोग कहकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

‘हनुमान अंश’ ने चौंकाया

हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस यात्रा खास तौर पर चर्चा में रही है। करीब 2 करोड़ रुपये के कथित बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुआत में बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं किया था। रिलीज के पहले दिन फिल्म की कमाई करीब 10 लाख रुपये बताई गई। हालांकि इसके बाद धीरे-धीरे फिल्म को दर्शकों का समर्थन मिलने लगा। सिनेमाघरों में तीन सप्ताह पूरे करने के बाद इसकी कमाई में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया।

फिल्म का निर्देशन, लेखन और निर्माण विशाल चतुर्वेदी ने किया है। कम बजट से शुरू हुई इसकी बॉक्स ऑफिस यात्रा अब साल की सबसे चौंकाने वाली सफल फिल्मों में गिनी जा रही है।

‘मिर्जापुर: द मूवी’ की दमदार शुरुआत

दूसरी तरफ मिर्जापुर को पहले से ही लोकप्रिय फ्रेंचाइजी का फायदा मिला। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और जितेंद्र कुमार जैसे कलाकारों वाली इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 25.75 करोड़ रुपये की कमाई की।

इसके बाद फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 60 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इससे साफ है कि मिर्जापुर के किरदारों और कहानी को लेकर दर्शकों के बीच अब भी मजबूत दिलचस्पी बनी हुई है।

बदल रही है दर्शकों की पसंद?

अनुभव सिन्हा की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खुद लंबे समय से अलग तरह की और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। मुल्क, थप्पड़, अनेक, भीड़ और अस्सी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने गंभीर विषयों को पर्दे पर पेश किया है।

ऐसे में मिर्जापुर जैसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी और बेहद कम बजट में बनी हनुमान अंश की सफलता को लेकर उनका नजरिया इंडस्ट्री के लिए विचार करने वाला हो सकता है। शायद बॉक्स ऑफिस सिर्फ यह नहीं बता रहा कि कौन सी फिल्म कितनी कमाई कर रही है, बल्कि यह भी संकेत दे रहा है कि दर्शक इस समय किस तरह की कहानियों को सिनेमाघरों तक पहुंचकर देखना चाहते हैं। आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री इस बदलते दर्शक मिजाज को किस तरह समझती है, ये देखना दिलचस्प होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2026 04:37 pm

Published on:

06 Sept 2026 04:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुर द मूवी’ पर अनुभव सिन्हा का बड़ा बयान, बोले- बॉक्स ऑफिस हमसे कोई कहानी कह रहा है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘लोग दारु पीकर आए हुए हैं’, मिर्जापुर की स्क्रीनिंग से बीच में ही उठकर आई महिला, थिएटर मैनेजमेंट पर भी लगाया आरोप

Mirzapur The Movie
बॉलीवुड

अजनार नदी साफ करने वाले 21 साल के ‘बिट्टू तबाही’ पर सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने दिया बयान, बोलीं- पद्म पुरस्कार मिले

Singer chinmayi sripada praised bittu tabahi cleans Polluted Ajnar River
बॉलीवुड

भारत छोड़ विदेश में पढ़ाई पूरी करने गए फराह खान के तीनों बच्चे, भावुक होकर बोलीं- मेरे दिल के तीन टुकड़ों जी लो अपनी जिंदगी

Farah Khan Emotional
बॉलीवुड

ट्विंकल खन्ना ने कबाब- कोरमा से की थी मुगल इतिहास की तुलना! इंटरनेट पर छिड़ी बहस, लोगों ने याद दिलाई पति की ‘केसरी’ फिल्म

Twinkle Khanna Compare Mughal History With Kebabs Kormas netizens angry
बॉलीवुड

मिर्जापुर देखते हुए थिएटर में ही आपस में भिड़े अली फजल और दिव्येंदु के फैंस, मचा भारी हंगांमा

Mirzapur: The Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.