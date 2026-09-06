मिर्जापुर देखते हुए थिएटर में ही आपस में भिड़े अली फजल और दिव्येंदु के फैंस, मचा भारी हंगांमा

Mirzapur: The Movie: 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज होते ही चर्चा में है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच सिनेमाघर से सामने आया एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दर्शक आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई।