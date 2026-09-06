मिर्जापुर देखते हुए थिएटर में ही आपस में भिड़े अली फजल और दिव्येंदु के फैंस, मचा भारी हंगांमा

मिर्जापुर (फोटो सोर्स- IMDb)
Mirzapur: The Movie: 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज होते ही चर्चा में है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच सिनेमाघर से सामने आया एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दर्शक आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई।
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई युवक एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धक्का-मुक्की के साथ लात और घूंसे चलते दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के हाथों में बेल्ट भी नजर आती है। आसपास बैठे दर्शक इस घटना को देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हुए लड़ रहे युवकों को अलग करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं।
वीडियो के आखिरी हिस्से में भी स्थिति पूरी तरह शांत होती नजर नहीं आती। लड़ाई में शामिल लोग थिएटर के रास्ते की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं और आसपास मौजूद लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि, इस वीडियो की लोकेशन और घटना के वास्तविक कारण की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मिर्जापुर फ्रेंचाइजी में मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित दो बेहद लोकप्रिय किरदार हैं। फिल्म में मुन्ना भैया का किरदार दिव्येंदु और गुड्डू का किरदार अली फजल निभाते हैं। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि कथित तौर पर दोनों किरदारों के फैंस के बीच विवाद हुआ।
हालांकि यह दावा अभी प्रमाणित नहीं है। वीडियो में मौजूद लोगों की पहचान और उनके बीच विवाद की असली वजह भी स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए इसे मुन्ना और गुड्डू के फैंस की लड़ाई कहना फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही अटकल है।
वीडियो में दिखाई दे रही लाल रंग की सीटों के आधार पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे PVR सिनेमाघर से जोड़ रहे हैं। वहीं वीडियो में सुनाई देने वाली भाषा और बातचीत के आधार पर कुछ लोग घटना के महाराष्ट्र में होने का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों दावों की भी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो फिल्म की रिलीज के दूसरे दिन शनिवार रात सोशल मीडिया पर सामने आया था। ऐसे में कुछ यूजर्स का अनुमान है कि कथित घटना दूसरे दिन की स्क्रीनिंग के दौरान हुई होगी। संबंधित थिएटर की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
विवाद के बीच मिर्जापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में करीब 25.75 करोड़ रुपये नेट कमाए। शनिवार को इसकी कमाई लगभग 32 करोड़ रुपये नेट बताई गई है।
दो दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन करीब 57.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन लगभग 69.30 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 79.55 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया गया है।
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