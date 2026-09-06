कौन हैं रीति तिवारी जिनसे सलमान खान बोले- ‘बाप पर मत जाना’, ‘बिग बॉस 20’ में हुई धमाकेदार एंट्री

Bigg Boss 20 Riti Tiwari:टेलीविजन के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज हो चुका है और इस बार घर में पहुंचने वाले चेहरों ने दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। इन्हीं नामों में भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, गायक और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी भी शामिल हैं। रीति की एंट्री इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उनके पिता भी करीब 16 साल पहले इस शो का हिस्सा रह चुके हैं। अब बेटी के बिग बॉस में आने से तिवारी परिवार का इस शो से एक अलग कनेक्शन बन गया है।