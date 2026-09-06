कौन हैं रीति तिवारी जिनसे सलमान खान बोले- ‘बाप पर मत जाना’, ‘बिग बॉस 20’ में हुई धमाकेदार एंट्री

रिती तिवारी (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Bigg Boss 20 Riti Tiwari:टेलीविजन के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज हो चुका है और इस बार घर में पहुंचने वाले चेहरों ने दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। इन्हीं नामों में भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, गायक और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी भी शामिल हैं। रीति की एंट्री इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उनके पिता भी करीब 16 साल पहले इस शो का हिस्सा रह चुके हैं। अब बेटी के बिग बॉस में आने से तिवारी परिवार का इस शो से एक अलग कनेक्शन बन गया है।
रीति तिवारी का जन्म 23 जून 2001 को हुआ था। वह मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं। मुंबई के जाने-माने जमनाबाई नरसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। हालांकि, रीति ने अपनी पहचान सिर्फ एक स्टार की बेटी के रूप में बनाने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया है। यही वजह है कि बिग बॉस में उनकी मौजूदगी को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है।
रीति का संगीत से पुराना जुड़ाव है। वह गायन के साथ-साथ गाने लिखने और संगीत तैयार करने में भी रुचि रखती हैं। उनके नाम से एक म्यूजिक चैनल भी है, जहां वह अपने संगीत से जुड़े काम साझा करती रही हैं। साल 2020 में उन्होंने 'चले आओ' नाम के हिंदी गाने को अपनी आवाज दी थी। इस तरह मनोरंजन की दुनिया में उनकी शुरुआत केवल परिवार की पहचान के सहारे नहीं, बल्कि अपने हुनर के जरिए भी हुई।
रीति तिवारी का करियर केवल संगीत तक सीमित नहीं है। उन्हें 'रीति स्पोर्ट्स' से जुड़ा बताया जाता है, जबकि वह जूलरी बिजनेस में भी काम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वह 'जूनी' नाम की जूलरी फर्म की सह-संस्थापक हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों और एक एनजीओ से जुड़ाव का भी जिक्र मिलता है।
मनोज तिवारी की तरह रीति ने भी राजनीति की राह चुनी। साल 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि इतनी कम उम्र में राजनीति में आने की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उनका मानना था कि शायद वह इस क्षेत्र में काफी बाद में आएंगी, लेकिन परिस्थितियां अलग रहीं।
रीति के बिग बॉस में आने के साथ उनके पिता मनोज तिवारी का पुराना शो भी याद आ गया है। मनोज तिवारी ने बिग बॉस 4 में हिस्सा लिया था। उस दौरान घर में उनके कई विवाद चर्चा में रहे थे और डॉली बिंद्रा के साथ उनका अंडे को लेकर हुआ विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। उस सीजन की विजेता श्वेता तिवारी बनी थीं।
अब बिग बॉस 20 के मंच पर बेटी रीति की मौजूदगी ने उस पुराने कनेक्शन को फिर से चर्चा में ला दिया है। प्रीमियर के दौरान सलमान खान ने भी मनोज तिवारी से जुड़े पुराने किस्से को मजाकिया अंदाज में छेड़ा और रीति को अंडों को लेकर होने वाली लड़ाई में पिता के अंदाज से बचने की सलाह दी।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग