6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

कौन हैं रीति तिवारी जिनसे सलमान खान बोले- ‘बाप पर मत जाना’, ‘बिग बॉस 20’ में हुई धमाकेदार एंट्री

Bigg Boss 20 Riti Tiwari: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' का धमाकेदार आगाज हो चुका है। 6 सितंबर से शो का प्रीमियर है। ऐसे में अब कंटेस्टेंट्स के शो से प्रोमो भी लगातार सामने आ रहे हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 06, 2026

Bigg Boss 20 Riti Tiwari

रिती तिवारी (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)

Bigg Boss 20 Riti Tiwari:टेलीविजन के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज हो चुका है और इस बार घर में पहुंचने वाले चेहरों ने दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। इन्हीं नामों में भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, गायक और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी भी शामिल हैं। रीति की एंट्री इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उनके पिता भी करीब 16 साल पहले इस शो का हिस्सा रह चुके हैं। अब बेटी के बिग बॉस में आने से तिवारी परिवार का इस शो से एक अलग कनेक्शन बन गया है।

25 साल की हैं रीति तिवारी

रीति तिवारी का जन्म 23 जून 2001 को हुआ था। वह मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं। मुंबई के जाने-माने जमनाबाई नरसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। हालांकि, रीति ने अपनी पहचान सिर्फ एक स्टार की बेटी के रूप में बनाने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया है। यही वजह है कि बिग बॉस में उनकी मौजूदगी को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है।

सिंगिंग से है खास रिश्ता

रीति का संगीत से पुराना जुड़ाव है। वह गायन के साथ-साथ गाने लिखने और संगीत तैयार करने में भी रुचि रखती हैं। उनके नाम से एक म्यूजिक चैनल भी है, जहां वह अपने संगीत से जुड़े काम साझा करती रही हैं। साल 2020 में उन्होंने 'चले आओ' नाम के हिंदी गाने को अपनी आवाज दी थी। इस तरह मनोरंजन की दुनिया में उनकी शुरुआत केवल परिवार की पहचान के सहारे नहीं, बल्कि अपने हुनर के जरिए भी हुई।

बिजनेस की दुनिया में भी सक्रिय

रीति तिवारी का करियर केवल संगीत तक सीमित नहीं है। उन्हें 'रीति स्पोर्ट्स' से जुड़ा बताया जाता है, जबकि वह जूलरी बिजनेस में भी काम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वह 'जूनी' नाम की जूलरी फर्म की सह-संस्थापक हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों और एक एनजीओ से जुड़ाव का भी जिक्र मिलता है।

2024 में राजनीति में रखा कदम

मनोज तिवारी की तरह रीति ने भी राजनीति की राह चुनी। साल 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि इतनी कम उम्र में राजनीति में आने की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उनका मानना था कि शायद वह इस क्षेत्र में काफी बाद में आएंगी, लेकिन परिस्थितियां अलग रहीं।

पिता भी रह चुके हैं बिग बॉस का हिस्सा

रीति के बिग बॉस में आने के साथ उनके पिता मनोज तिवारी का पुराना शो भी याद आ गया है। मनोज तिवारी ने बिग बॉस 4 में हिस्सा लिया था। उस दौरान घर में उनके कई विवाद चर्चा में रहे थे और डॉली बिंद्रा के साथ उनका अंडे को लेकर हुआ विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। उस सीजन की विजेता श्वेता तिवारी बनी थीं।

अब बिग बॉस 20 के मंच पर बेटी रीति की मौजूदगी ने उस पुराने कनेक्शन को फिर से चर्चा में ला दिया है। प्रीमियर के दौरान सलमान खान ने भी मनोज तिवारी से जुड़े पुराने किस्से को मजाकिया अंदाज में छेड़ा और रीति को अंडों को लेकर होने वाली लड़ाई में पिता के अंदाज से बचने की सलाह दी।

‘ये तो बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी है’ बिग बॉस 20 का प्रोमो देख लोगों ने किए सवाल, बोले- अभी एक्टिंग नहीं करनी बहन

ये भी पढ़ें
bigg boss 20 new promo netizens says badshah ex wife isha rikhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2026 11:02 am

Published on:

06 Sept 2026 11:00 am

Hindi News / Entertainment / कौन हैं रीति तिवारी जिनसे सलमान खान बोले- ‘बाप पर मत जाना’, ‘बिग बॉस 20’ में हुई धमाकेदार एंट्री

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 30: हनुमान अंश का 30वें हुआ अबतक का सबसे ज्यादा कलेक्शन, ‘मिर्जापुर’ ने 2 दिनों में कमा डाले 50 करोड़

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 30 mirzapur day 2 storm collection
बॉलीवुड

‘हैवान’ में अक्षय कुमार- सैफ अली खान की कास्टिंग पर प्रियदर्शन ने किया खुलासा, बोले- नए स्टार्स बहुत इनसिक्योर है

Priyadarshan on why Akshay Kumar and Saif Ali Khan cast in Haiwaan
बॉलीवुड

‘मुझे नहीं लगता कि भगवान को फर्क पड़ता है’ कलावा विवाद पर महीनों बाद छलका अपूर्वा मखीजा का दर्द, बोलीं- मेरी जिंदगी बदल गई

Apoorva Mukhija aka Rebel Kid On kalawa controversy was her breaking point
मनोरंजन

‘बिग बॉस 20’ के सेट पर पहुंचे निरहुआ, लोगों ने किए कमेंट, बोले- आम्रपाली दुबे को छोड़ने आए हैं क्या?

Bigg Boss 20 Nirahua entry on set people connect amarpali dubey entry
OTT

सुनीता आहूजा संग विवाद के बीच गोविंदा का बड़ा बयान, बोले- बहुत सी बातें लिखी गईं, माई से प्रार्थना है कि सब साफ हो

Govinda big statement Amid Sunita Ahuja Cheating Claims
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.