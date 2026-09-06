Hanuman Ansh Box Office Collection Day 30: हनुमान अंश का 30वें हुआ अबतक का सबसे ज्यादा कलेक्शन, ‘मिर्जापुर’ ने 2 दिनों में कमा डाले 50 करोड़

वहीं, 4 सितंबर को सिनेमाघरों में लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई 'मिर्जापुर द मूवी' ने भी बवाल काट रखा है। पहले दिन फिल्म ने 25.75 करोड़ कमाए थे और Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 31 करोड़ की कमाई की। फिल्म को 11,256 शोज मिले और 52.7 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म ने हिंदी भाषा में 30.75 करोड़ का बिजनेस किया। हिंदी भाषा में फिल्म को 53 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली। हिंदी वर्जन को 11,090 शोज मिले। वहीं फिल्म के तेलुगू वर्जन ने 25 लाख कमाए। तेलुगू वर्जन को 166 शोज मिले और 32 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली। दो दिन में ही इसने 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। अब फिल्म की नजरें 100 करोड़ क्लब पर हैं।