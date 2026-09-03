ट्रेन का रुकना और जीभ पर सरसों का उगना! फिल्म ‘हनुमान अंश’ में दिखाई दिए ये 5 चमत्कार

फिल्म हनुमान अंश में एक बेहद भावुक दृश्य है, जिसमें नीम करौरी बाबा से प्रेरित मुख्य पात्र ट्रेन में बैठे होते हैं और राम का भजन कर रहे होते हैं। तब ही फर्स्ट AC कोच में बैठे अग्रेंजी अधिकारी TT को उन्हें नीचे उतारने के लिए कहते हैं और वह उन्हें धक्का देकर नीचे उतार देते हैं। जैसे ही बाबा उतरते हैं ट्रेन आगे ही नहीं चलती। लाख कोशिश करने के बावजूद ट्रेन पटरी पर खड़ी रहती है। इसके बाद अधिकारी खुद आकर बाहर बैठे बाबा से माफी मांगते हैं और उन्हें फिर से अंदर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ट्रेन चलती है।