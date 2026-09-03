‘रिश्ते में करीना मुझे क्या बुलाएगी?’, अमिताभ बच्चन ने सैफ अली खान को बताया राज कपूर से अपना रिश्ता

Amitabh Bachchan Relation To Kareena Kapoor: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जब टीवी के लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच पर होते हैं तो अक्सर फिल्मों से जुड़े किस्सों के साथ अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें भी साझा करते हैं। इस बार शो में सैफ अली खान और अक्षय कुमार मेहमान बनकर पहुंचने वाले हैं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने सैफ के साथ अपने परिवार के एक खास रिश्ते का जिक्र किया, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं।