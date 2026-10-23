वरुण धवन और रश्मिका मंदाना के साथ सलमान खान के डांस और मस्ती का वीडियो हुआ वायरल

वहीं, जब रश्मिका ने इस बात की खुशी जताई कि अगले साल वह पहली बार IIFA में परफॉर्म करेंगी और एक्ट्रेस ने कहा, “दोस्तों, यह मेरा डेब्यू है और मैं बहुत-बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि…” तभी सलमान ने इशारा किया कि वह इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। रश्मिका ने फिर दोहराया कि वह एक्साइटेड हैं, जबकि सलमान पैसों को लेकर उनकी टांग खींचते रहे। उन्होंने यह भी मजाक किया कि ‘सिकंदर’ की वजह से उन्हें अवॉर्ड शो में परफॉर्म करने के लिए उनके साथ जुड़ने में इतना लंबा समय लग गया। जिसके बाद स्टेज पर मौजूद करीना कपूर और शाहिद कपूर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।