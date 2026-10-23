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वरुण धवन और रश्मिका मंदाना के साथ सलमान खान के डांस और मस्ती का वीडियो हुआ वायरल

Salman Khan Viral Video IIFA 2027: मुंबई में आयोजित IIFA 2027 के इवेंट के दौरान सलमान खान दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ बातचीत करते हुए काफी एक्साइटेड नजर आए।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 23 Oct 2026, 4:01 PM IST

Salman Khan Viral Video IIFA 2027

सलमान खान का मस्ती भरा वीडियो वायरल। (फोटो सोर्स: X- @PTI_News)

Salman Khan Viral Video: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी ने बीच गुरुवार (22 अक्टूबर) की शाम बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मुंबई में IIFA 2027 के लिए आयोजित एक इवेंट में मस्तीभरे अंदाज में नजर आए। भारी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बावजूद, वे काफी खुश नजर आए और वहां मौजूद अन्य मशहूर हस्तियों जैसे करीना कपूर, वरुण धवन, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ बातचीत करते दिखे।

सलमान ने वरुण धवन के साथ डांस किया

इवेंट में मीडिया से बातचीत के दौरान सलमान खान के बगल वरुण धवन खड़े थे और जब सलमान से पूछा गया कि क्या उनके पास वरुण के लिए अवार्ड नाइट को होस्ट करने को लेकर कोई टिप्स हैं, तो उन्होंने मजाक में कहा, "इसे होस्ट मत करो। होस्ट करने में ही तुम्हारे 6 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। सबसे अच्छा होगा कि तुम… यहां आ जाओ।" उन्होंने वरुण से अपने साथ डांस करने के लिए कहा। “बस इतना करो और निकल जाओ। जिन्हें इसमें महारथ हासिल है, उन्हें ही करने दो।”

रश्मिका मंदाना के साथ भी की मस्ती

वहीं, जब रश्मिका ने इस बात की खुशी जताई कि अगले साल वह पहली बार IIFA में परफॉर्म करेंगी और एक्ट्रेस ने कहा, “दोस्तों, यह मेरा डेब्यू है और मैं बहुत-बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि…” तभी सलमान ने इशारा किया कि वह इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। रश्मिका ने फिर दोहराया कि वह एक्साइटेड हैं, जबकि सलमान पैसों को लेकर उनकी टांग खींचते रहे। उन्होंने यह भी मजाक किया कि ‘सिकंदर’ की वजह से उन्हें अवॉर्ड शो में परफॉर्म करने के लिए उनके साथ जुड़ने में इतना लंबा समय लग गया। जिसके बाद स्टेज पर मौजूद करीना कपूर और शाहिद कपूर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद से सलमान खान चर्चा में हैं

बीते रविवार 18 अक्टूबर को मुंबई में तीन हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाई। इस घटना में उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक राहगीर को गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गए। अभिनेता को भी कुछ चोटें आईं, जो गनपाउडर से जलने के निशान जैसी लग रही थीं। बाद में, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि टाइगर का सलमान के साथ जुड़ाव ही इसकी वजह है। इस मामले में अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से तीन को फायरिंग के कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस घटना के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दबंग एक्टर पिछले कई सालों से बिश्नोई और उसके गिरोह के साथ विवादों का सामना कर रहे हैं। अभिनेता कड़ी सुरक्षा के बीच IIFA इवेंट में शामिल हुए, लेकिन वो इस वीकेंड ‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड की शूटिंग नहीं करेंगे। पिछले वीकेंड अपनी गैर-मौजूदगी के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा था, “मैं अगले हफ्ते आपसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मेरा पहले से ही कोई और काम तय है और मैं बाहर रहूंगा। इसलिए, मैंने रोहित शेट्टी से अगला ‘वीकेंड का वार’ होस्ट करने का अनुरोध किया है।”

विश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा में IIFA इवेंट में पहुंचे सलमान खान, वीडियो आया सामने

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Updated on:

23 Oct 2026, 4:01 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वरुण धवन और रश्मिका मंदाना के साथ सलमान खान के डांस और मस्ती का वीडियो हुआ वायरल

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