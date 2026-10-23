‘श्री सुबोध जी से एक वीडियो बनवा दीजिए’, मीका सिंह ने सीएम धामी से की गुजारिश, अब पोस्ट कर जताया आभार

Daler Mehndi Controversy: मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच गया है। इस मामले में दलेर मेहंदी के भाई और सिंगर मीका सिंह लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। अब मीका सिंह ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर फोन करके इस मामले पर बातचीत की है। मीका ने मुख्यमंत्री के इस कदम की तारीफ करते हुए उनसे उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल से दलेर मेहंदी से माफी मांगने के लिए कहने की अपील की है।