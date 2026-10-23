Udta Teer Review: दिमाग घर छोड़कर आएं वरना ले बैठेंगे ‘उड़ता तीर’, कॉमेडी के नाम पर देशभक्ति का मजाक उड़ाती है आयुष्मान-सारा की फिल्म

एक बार तो देखने से समझ में ही नहीं आता कि विक्रांत ऐसे बॉर्डर के उस पार से सही-सलामत वापस आ कैसे जाता है और इसलिए उसका दोस्त उसपर शक भी करता है लेकिन फिर खुलासा होता है कि विक्रांत तो दरअसल पाकिस्तानी एजेंट है और अपने माता-पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वो हिंदुस्तान आया है। वहीं उसकी निजी जिंदगी में उसने हिंदुस्तानी लड़की यामिनी से शादी कर ली है जिससे वो जल्द ही तलाक लेने वाला है। हाफिल्लांम कि इसके बाद जिंदगी में तूफान की एंट्री तब होती है जब विक्रांत एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो बैठता है और भूल जाता है कि उसका असली नाम बिलाल अहमद है। बस यही से एक ऐसी कन्फ्यूजन शुरू होती है जो फिल्म के आखिर तक खत्म ही नहीं होती। इसके आगे क्या होता है और क्या विक्रांत उर्फ बिलाल अहमद अपने माता-पिता की मौत का बदला ले पाता है या फिर नहीं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।