Tum Mere Ho Review: प्यार, धोखा और रिश्तों के उतार-चढ़ाव से भरी रोमांटिक फिल्म ‘तुम मेरे हो’, बॉलीवुड में चमकने को तैयार टीवी के दो बड़े सितारे

फिल्म की कहानी थाईलैंड से शुरू होती है। आकाश (गुरमीत चौधरी) को स्काईडाइविंग का शौक है और वो अपनी एक स्काईडाइविंग कंपनी भी चलाता है। इस कंपनी में निशा (अनुष्का लुहार) के पिता ने निवेश किया है। आकाश निशा से प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानता है। आकाश को सरप्राइज देने के लिए निशा एक पार्टी आयोजित करती है, जहां वो आकाश के साथ अपनी सगाई का ऐलान कर देती है। लेकिन इसी पार्टी में आकाश निशा को उसके प्रेमी के साथ देख लेता है। ये धोखा उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। वो निशा से सारे रिश्ते खत्म कर भारत लौटने और अपनी कजिन की शादी में शामिल होने का फैसला करता है। आकाश को लगता है कि ये निशा से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का सही मौका है।