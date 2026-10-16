Nayyi Navelli Review: रहस्यमयी कहानी में लगा कॉमेडी और फैंटेसी का तड़का, यामी गौतम ने ‘डायन’ बनकर किया इंप्रेस

Nayyi Navelli Movie Review: यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' भी आज यानी 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी ये फिल्म हॉरर, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और भारतीय पौराणिक कथाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। करीब 138 मिनट लंबी ये कहानी एक ऐसी नई बहू के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी साधारण नजर आने वाली जिंदगी के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है, जिसके सामने आने के बाद पूरे परिवार की दुनिया बदल जाती है।