‘आपने तो पहले ही बता दिया’, ‘राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं’ कहकर बुरे फंसे रवि किशन, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन्स

Ravi Kishan On Rahul Gandhi: बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पर अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को कोहनी मारने का आरोप लगाते हुए रवि किशन ने तंज कसा कि वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोहनी मार रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।