Jailer 2 Movie X Review: मास एंटरटेनर या निराश कर गई फिल्म? रजनीकांत की ‘जेलर 2’ देखकर लोगों ने क्या दिए रिएक्शन

Jailer 2 Movie Review: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गई है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शुरुआती रिव्यू में रजनीकांत के स्वैग, दमदार एक्शन, डार्क ह्यूमर और अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ की जा रही है। हालांकि, कुछ दर्शकों ने फिल्म के दूसरे हाफ और कहानी की कमजोरियों पर भी सवाल उठाए हैं।