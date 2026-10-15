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Jailer 2 Movie X Review: मास एंटरटेनर या निराश कर गई फिल्म? रजनीकांत की ‘जेलर 2’ देखकर लोगों ने क्या दिए रिएक्शन

Jailer 2 Movie X Reactions: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने क्या कुछ रिएक्शन्स दिए हैं, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 15, 2026

Jailer 2 Movie Review

जेलर 2 (फोटो सोर्स- IMDb)

Jailer 2 Movie Review: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गई है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शुरुआती रिव्यू में रजनीकांत के स्वैग, दमदार एक्शन, डार्क ह्यूमर और अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ की जा रही है। हालांकि, कुछ दर्शकों ने फिल्म के दूसरे हाफ और कहानी की कमजोरियों पर भी सवाल उठाए हैं।

15 अक्टूबर 2026 को सामने आए शुरुआती सोशल मीडिया रिव्यू के मुताबिक, फिल्म का पहला हाफ दर्शकों को ज्यादा पसंद आया है। एक यूजर ने इसे पूरी तरह से मास एंटरटेनर बताया और कहा कि फिल्म में कई ऐसे सीन हैं, जिन पर सिनेमाघरों में सीटियां बज सकती हैं। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस और इंटरवल ब्लॉक को भी खास बताया गया है।

अनिरुद्ध के म्यूजिक और रजनीकांत के स्वैग की तारीफ

‘जेलर 2’ के शुरुआती रिव्यू में अनिरुद्ध रविचंदर का बैकग्राउंड म्यूजिक सबसे ज्यादा चर्चा में है। दर्शकों के मुताबिक, उनका संगीत फिल्म के दमदार दृश्यों का असर बढ़ाता है। योगी बाबू की कॉमेडी और नेल्सन दिलीपकुमार का डार्क ह्यूमर भी दर्शकों को पसंद आ रहा है।

हालांकि, सभी प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि पहला हाफ मनोरंजक है, लेकिन दूसरे हाफ में कहानी कमजोर पड़ जाती है। यूजर के मुताबिक, एसजे सूर्या और विद्या बालन से जुड़े विलेन वाले ट्रैक अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ते। कुछ लोगों ने कलाकारों की विशेष प्रस्तुतियों को भी पहली फिल्म जितना प्रभावशाली नहीं बताया।

पहले दिन 125 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान

बॉक्स ऑफिस पर भी ‘जेलर 2’ से बड़ी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म दुनियाभर में पहले दिन लगभग 125 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। हालांकि, यह अनुमान है और वास्तविक कमाई रिलीज के बाद सामने आने वाले आंकड़ों पर निर्भर करेगी।

14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक फिल्म के घरेलू एडवांस बुकिंग कलेक्शन में ब्लॉक बुकिंग समेत लगभग 31 करोड़ रुपये दर्ज किए गए थे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फिल्म के 13,944 शो में 14.58 लाख टिकट बिक चुके थे। भारत में एडवांस बुकिंग से कुल ग्रॉस कलेक्शन 40 से 45 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया, जबकि दुनियाभर में एडवांस बिक्री 70 से 80 करोड़ रुपये तक जा सकती है।

‘कूली’ का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे रजनीकांत?

रजनीकांत की फिल्म ‘कूली’ ने 2025 में रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 151.10 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं, थलपति विजय की ‘लियो’ ने 142 करोड़ रुपये और ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ ने 99.40 करोड़ रुपये की ओपनिंग दर्ज की थी।

यदि ‘जेलर 2’ लगभग 125 करोड़ रुपये की ओपनिंग करती है, तो वह तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में तीसरे स्थान पर पहुंच सकती है। हालांकि, ‘कूली’ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसे अनुमान से कहीं ज्यादा कमाई करनी होगी।

फिल्म में नजर आएंगे कई बड़े सितारे

फिल्म में रजनीकांत के साथ विद्या बालन, मोहनलाल, विजय सेतुपति, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या और सूरज वेंजारामूडू सहित कई कलाकार नजर आ रहे हैं।

कुल मिलाकर, ‘जेलर 2’ को शुरुआती प्रतिक्रियाओं में मिली-जुली लेकिन काफी हद तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अब फिल्म की वास्तविक बॉक्स ऑफिस ओपनिंग और दर्शकों की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह रजनीकांत की पिछली बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को चुनौती दे पाती है या नहीं।

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Updated on:

15 Oct 2026 09:45 am

Published on:

15 Oct 2026 09:44 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Jailer 2 Movie X Review: मास एंटरटेनर या निराश कर गई फिल्म? रजनीकांत की ‘जेलर 2’ देखकर लोगों ने क्या दिए रिएक्शन

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