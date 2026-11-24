Sreejith Ravi Jail Sentence: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता श्रीजीत रवि को नाबालिग बच्चों से जुड़े POCSO मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक्टर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केरल के त्रिशूर स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार, 23 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। हालांकि, सजा के ऐलान के बाद अभिनेता को फिलहाल राहत भी मिली है। अदालत ने उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय देते हुए सजा निलंबित कर दी है।