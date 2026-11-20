ओम फिल्म रिव्यू (फोटो सोर्स- Chatgpt/पत्रिका)
OM Movie Review In Hindi: धनुष, ममूटी और साई पल्लवी की फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' एक भव्य और महत्वाकांक्षी एक्शन थ्रिलर है, जो शानदार स्टारकास्ट, जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरपूर कहानी के जरिए दर्शकों को एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने की कोशिश करती है। फिल्म में धनुष, ममूटी और साई पल्लवी जैसे दमदार कलाकारों की मौजूदगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तीनों कलाकार अपने-अपने अंदाज में कहानी को मजबूती देते हैं और बड़े पर्दे पर एक प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं।
धनुष फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण हैं। अपने रफ एंड टफ लुक, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और हाई-वोल्टेज एक्शन के साथ वह पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। एक्शन दृश्यों में उनका अंदाज खास तौर पर प्रभावित करता है, वहीं भावनात्मक दृश्यों में भी वह अपने अभिनय की गहराई दिखाते हैं। उनका मास अवतार दर्शकों के लिए फिल्म का बड़ा आकर्षण है।
ममूटी अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बेहतरीन अभिनय से फिल्म में अलग ही रंग भरते हैं। उनके किरदार में मौजूद रौब, रहस्य और आत्मविश्वास हर दृश्य को खास बनाता है। धनुष और ममूटी को एक साथ पर्दे पर देखना फिल्म के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है।
वहीं, साई पल्लवी एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी के किरदार में शानदार नजर आती हैं। वह अपने अभिनय में सहजता, आत्मविश्वास और भावनात्मक गहराई लेकर आती हैं। बड़े सितारों के बीच भी वह अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहती हैं। श्रीलीला अपने किरदार में ताजगी और आकर्षण जोड़ती हैं, जबकि नसीरुद्दीन शाह अपने अनुभव और प्रभावशाली अभिनय से फिल्म को और मजबूती देते हैं।
निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने अंडरकवर ऑपरेशन और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर एक दिलचस्प कहानी रची है। ‘अमरन’ के बाद उनका यह प्रयास एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है, जहां एक्शन, सस्पेंस और किरदारों की भावनात्मक परतों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है।
फिल्म की कहानी में कई रोमांचक मोड़ और बड़े पर्दे के लिए तैयार किए गए प्रभावशाली दृश्य हैं। निर्देशक ने कलाकारों की खूबियों का अच्छा इस्तेमाल किया है। हालांकि कुछ हिस्से जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी महसूस होते हैं, लेकिन कहानी का रोमांच और कलाकारों का दमदार प्रदर्शन दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखता है।
फिल्म का तकनीकी पक्ष इसकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल है। साई अभ्यंकर का संगीत और दमदार बैकग्राउंड स्कोर एक्शन दृश्यों को और प्रभावशाली बनाता है। सिनेमैटोग्राफी में जंगलों की खूबसूरती के साथ वहां मौजूद रहस्यमयी माहौल को शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा गया है।
खासतौर पर सिंगल-शॉट एक्शन सीक्वेंस फिल्म को एक अलग विजुअल ट्रीट देते हैं। एक्शन कोरियोग्राफी और तकनीकी प्रस्तुति फिल्म के सिनेमाई अनुभव को और भव्य बनाती है।
कुल मिलाकर ‘ऑपरेशन मोल’ एक शानदार एक्शन थ्रिलर है, जिसमें दमदार स्टारकास्ट, रोमांचक कहानी, शानदार एक्शन और बेहतरीन तकनीकी पक्ष का अच्छा मेल देखने को मिलता है। धनुष का हाई-एनर्जी अवतार, ममूटी का दमदार व्यक्तित्व और साई पल्लवी का प्रभावशाली अभिनय फिल्म को खास बनाते हैं।
कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी खिंची हुई जरूर महसूस होती है, लेकिन बड़े पर्दे पर रोमांच और मनोरंजन की तलाश करने वाले दर्शकों को यह फिल्म निराश नहीं करेगी। अगर आप दमदार एक्शन और शानदार कलाकारों की फिल्में पसंद करते हैं, तो यह एक मस्ट-वॉच थिएट्रिकल एंटरटेनर है।
कुल मिलाकर देखें तो ये फिल्म दमदार स्टार पावर, हाई-वोल्टेज एक्शन और शानदार अदाकारी का जबरदस्त संगम है। ‘ओम: ऑपरेशन मोल’ बड़े पर्दे पर देखने लायक एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव है!
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