सामंथा ने सीएम विजय को बताया अपना ‘लकी चार्म’, कहा- करियर के शिखर पर सिनेमा छोड़ना आसान फैसला नहीं

Samantha Ruth Prabhu On Thalapathy Vijay: साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और सुपरस्टार विजय की जोड़ी ने पर्दे पर कई सफल फिल्में दी हैं। अब सामंथा ने विजय को अपना ‘लकी चार्म’ बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल’ में सामंथा ने विजय के साथ अपने काम के अनुभव को याद किया और उनके अभिनय के साथ-साथ राजनीतिक सफर की भी तारीफ की।