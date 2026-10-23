23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टॉलीवुड

सामंथा ने सीएम विजय को बताया अपना ‘लकी चार्म’, कहा- करियर के शिखर पर सिनेमा छोड़ना आसान फैसला नहीं

Samantha Ruth Prabhu On Thalapathy Vijay: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपने को-स्टार रह चुके और तमिलनाडु के मौजूदा सीएम थलापति विजय की जमकर तारीफ की है। सामंथा ने क्या कुछ कहा विजय के लिए, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 23 Oct 2026, 2:32 PM IST

Samantha Ruth Prabhu On Thalapathy Vijay

सामंथा-सीएम विजय (फोटो सोर्स- IMDb)

Samantha Ruth Prabhu On Thalapathy Vijay: साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और सुपरस्टार विजय की जोड़ी ने पर्दे पर कई सफल फिल्में दी हैं। अब सामंथा ने विजय को अपना ‘लकी चार्म’ बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल’ में सामंथा ने विजय के साथ अपने काम के अनुभव को याद किया और उनके अभिनय के साथ-साथ राजनीतिक सफर की भी तारीफ की।

सामंथा ने विजय को बताया पसंदीदा को-स्टार

शो के एक आगामी एपिसोड में आरजे विजय ने सामंथा से उनके पसंदीदा को-स्टार के बारे में पूछा। इस पर सामंथा ने कहा कि विजय के लिए उनकी पसंद किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने विजय को अपना ‘लकी चार्म’ बताते हुए कहा कि उन्होंने अभिनेता के साथ तीन सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।

सामंथा और विजय ने ‘कथ्थी’ (2014), ‘थेरी’ (2016) और ‘मर्सल’ (2017) में साथ काम किया था। इन तीनों फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। शो में सामंथा ने इसी वजह से विजय को अपने लिए लकी बताया।

फिल्में छोड़कर राजनीति में आने पर की तारीफ

सामंथा ने विजय के राजनीतिक सफर की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विजय एक व्यक्ति के तौर पर उनके लिए प्रेरणा हैं। अभिनेत्री के मुताबिक, विजय के पास करोड़ों प्रशंसक थे और वह अपने करियर के शिखर पर थे, इसके बावजूद उन्होंने राजनीति और शासन की जिम्मेदारी चुनने का फैसला किया।

सामंथा ने कहा कि करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर सिनेमा से दूरी बनाकर राजनीति में जाना आसान निर्णय नहीं है। उन्होंने विजय की मेहनत और पर्दे के पीछे लगातार काम करने की क्षमता की भी तारीफ की।

राजनीति में प्रवेश का ऐलान किया था

विजय ने 2024 में आधिकारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश का ऐलान किया था और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नाम की पार्टी शुरू की। दिए गए विवरण के मुताबिक, बाद में उनकी पार्टी सत्ता में आई और विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।

विजय का फिल्मी करियर भी काफी लंबा रहा है। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर 1984 में फिल्म ‘वेत्त्री’ से शुरुआत की थी। बतौर लीड अभिनेता उनकी पहली फिल्म 1992 में ‘नालय्या थीरपू’ थी। इसके बाद ‘कोयंबटूर मापिल्लै’ जैसी फिल्मों से उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और उनका करियर लगातार आगे बढ़ता गया।

'लियो' ने जबरदस्त सफलता हासिल की

फिल्मों से दूरी बनाने से पहले उनकी फिल्म ‘लियो’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी। उनकी अंतिम फिल्मों में शामिल ‘जना नायगन’ की रिलीज में देरी हुई, लेकिन बाद में फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन किया।

सामंथा की बात करें तो वह फिलहाल ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल’ को होस्ट कर रही हैं। शो में विजय को लेकर की गई उनकी यह टिप्पणी अब चर्चा में है। विजय के साथ तीन सफल फिल्मों में काम करने के बाद सामंथा का उन्हें अपना ‘लकी चार्म’ कहना दोनों सितारों के प्रशंसकों के लिए खासा दिलचस्प है।

Udta Teer Review: दिमाग घर छोड़कर आएं वरना ले बैठेंगे ‘उड़ता तीर’, कॉमेडी के नाम पर देशभक्ति का मजाक उड़ाती है आयुष्मान-सारा की फिल्म

ये भी पढ़ें
Udta Teer Movie Review

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 2:32 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Tollywood / सामंथा ने सीएम विजय को बताया अपना ‘लकी चार्म’, कहा- करियर के शिखर पर सिनेमा छोड़ना आसान फैसला नहीं

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Jailer 2 Controversy: विवाद पर मोहनलाल के बॉडी डबल जॉबी कोडकारा की सफाई, बोले- फिल्म में कहीं नहीं दिखा मेरा चेहरा

Jailer 2 Mohanlal Body Double Controversy
टॉलीवुड

Kartik Sabesh Death: नहीं रहे 37 साल के अभिनेता कार्तिक सबेश, दो महीनों से थे अस्पताल में भर्ती

actor Kartik Sabesh Passed Away at 37 due to health issue Three Days After Uncle Deva Death
टॉलीवुड

‘मैंने उन्हें पूरे एक साल पूछा’, रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से शादी को लेकर खोला राज, बोले- ‘100 बार पूछा था’

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna
टॉलीवुड

रश्मिका मंदाना ने की ‘राणाबाली’ विजय देवरकोंडा की पुष्पा के अल्लू अर्जुन से तुलना, सेट पर देखकर हुईं हैरान

Rashmika Mandanna On Vijay Deverakonda
टॉलीवुड

तमिल सिनेमा के मशहूर संगीतकार देवा का निधन, 75 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

deva death
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.