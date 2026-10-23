सामंथा ने सीएम विजय को बताया अपना ‘लकी चार्म’, कहा- करियर के शिखर पर सिनेमा छोड़ना आसान फैसला नहीं

सामंथा-सीएम विजय (फोटो सोर्स- IMDb)
Samantha Ruth Prabhu On Thalapathy Vijay: साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और सुपरस्टार विजय की जोड़ी ने पर्दे पर कई सफल फिल्में दी हैं। अब सामंथा ने विजय को अपना ‘लकी चार्म’ बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल’ में सामंथा ने विजय के साथ अपने काम के अनुभव को याद किया और उनके अभिनय के साथ-साथ राजनीतिक सफर की भी तारीफ की।
शो के एक आगामी एपिसोड में आरजे विजय ने सामंथा से उनके पसंदीदा को-स्टार के बारे में पूछा। इस पर सामंथा ने कहा कि विजय के लिए उनकी पसंद किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने विजय को अपना ‘लकी चार्म’ बताते हुए कहा कि उन्होंने अभिनेता के साथ तीन सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।
सामंथा और विजय ने ‘कथ्थी’ (2014), ‘थेरी’ (2016) और ‘मर्सल’ (2017) में साथ काम किया था। इन तीनों फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। शो में सामंथा ने इसी वजह से विजय को अपने लिए लकी बताया।
सामंथा ने विजय के राजनीतिक सफर की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विजय एक व्यक्ति के तौर पर उनके लिए प्रेरणा हैं। अभिनेत्री के मुताबिक, विजय के पास करोड़ों प्रशंसक थे और वह अपने करियर के शिखर पर थे, इसके बावजूद उन्होंने राजनीति और शासन की जिम्मेदारी चुनने का फैसला किया।
सामंथा ने कहा कि करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर सिनेमा से दूरी बनाकर राजनीति में जाना आसान निर्णय नहीं है। उन्होंने विजय की मेहनत और पर्दे के पीछे लगातार काम करने की क्षमता की भी तारीफ की।
विजय ने 2024 में आधिकारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश का ऐलान किया था और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नाम की पार्टी शुरू की। दिए गए विवरण के मुताबिक, बाद में उनकी पार्टी सत्ता में आई और विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।
विजय का फिल्मी करियर भी काफी लंबा रहा है। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर 1984 में फिल्म ‘वेत्त्री’ से शुरुआत की थी। बतौर लीड अभिनेता उनकी पहली फिल्म 1992 में ‘नालय्या थीरपू’ थी। इसके बाद ‘कोयंबटूर मापिल्लै’ जैसी फिल्मों से उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और उनका करियर लगातार आगे बढ़ता गया।
फिल्मों से दूरी बनाने से पहले उनकी फिल्म ‘लियो’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी। उनकी अंतिम फिल्मों में शामिल ‘जना नायगन’ की रिलीज में देरी हुई, लेकिन बाद में फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन किया।
सामंथा की बात करें तो वह फिलहाल ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल’ को होस्ट कर रही हैं। शो में विजय को लेकर की गई उनकी यह टिप्पणी अब चर्चा में है। विजय के साथ तीन सफल फिल्मों में काम करने के बाद सामंथा का उन्हें अपना ‘लकी चार्म’ कहना दोनों सितारों के प्रशंसकों के लिए खासा दिलचस्प है।
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