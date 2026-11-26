Transgender actress Deepthi Kalyani create Nayanthara look: साउथ सिनेमा की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा के सिग्नेचर अंदाज- सॉलिड रंगों की साड़ियां, बोट-नेक ब्लाउज, मिनिमल ज्वेलरी और स्लीक हेयरस्टाइल हमेशा से फैंस को आकर्षित करता रहता है। सालों से लोग उनके लुक्स और हाव-भाव की कॉपी करते आए हैं, और इसी कड़ी में केरल की ट्रांसजेंडर मॉडल, डांसर और अभिनेत्री दीप्ति कल्याणी का नाम भी जुड़ रहा है। नयनतारा के कपड़ों व स्टाइल से प्रेरणा लेने के साथ-साथ दीप्ति ने उनके मंदिर जाने जैसे खास पलों को भी रीक्रिएट किया है। उनके हाल ही के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, जिसके चलते लोग उनके बैकग्राउंड और करियर बनाने के लिए संघर्ष भरे सफर के बारे में बात कर रहे हैं।