Samantha Ruth Prabhu-Raj Nidimoru welcome baby boy: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है। समंथा एक बेटे की मां बन गई हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक और खूबसूरत पोस्ट शेयर करते हुए समंथा ने यह खुशखबरी फैंस को दी। उन्होंने बेटे की पहली झलक जरूर दिखाई है, फिलहाल नन्हे मेहमान का चेहरा रिवील नहीं किया है। लेकिन कपल ने अपने बेटे का नाम जरूर बता दिया है।