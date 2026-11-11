एसएस राजामौली की ‘वाराणसी’ में खुद की कास्टिंग पर प्रकाश राज का खुलासा, बोले- मुझे 8 बार टॉलीवुड में बैन किया गया

Prakash Raj On Varanasi: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता ने खुलासा किया है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें अलग-अलग कारणों से आठ बार बैन किया जा चुका है। इसके बावजूद उनका कहना है कि दर्शकों के बीच उनके काम को पसंद किया जाता है और उनकी फिल्मों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। प्रकाश राज ने यह भी बताया कि एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' में उन्हें कास्ट किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं।