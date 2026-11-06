कौन हैं अतुल्या चंद्र? जिन्हें डॉक्टर को फ्लैट पर बुलाकर मारपीठ और लूटपाट करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Who Is Athulya Chandra: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी अभिनेत्री अतुल्या चंद्रा इन दिनों एक आपराधिक मामले को लेकर चर्चा में हैं। केरल के कोच्चि में एक युवा डॉक्टर के साथ कथित मारपीट और लूटपाट के मामले में पुलिस ने अतुल्या चंद्रा और अभिनेता-निर्माता बिबिन पेरुमपिल्ली को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुल 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की बात सामने आई है। आरोप है कि डॉक्टर को मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर एक अपार्टमेंट में बुलाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई और कीमती सामान छीन लिया गया।