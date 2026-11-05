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सनी बनेंगे हनुमान तो राघव जुयाल निभाएंगे मेघनाथ का किरदार, ‘रामायण 2’ में कौन-सा एक्टर निभाएगा कौन-सा किरदार

Ramayana Movie: 'रामायण' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को देखने के बाद अब इसके अगले पार्ट का इंतजार और भी बढ़ गया है। इस फिल्म के अगले पार्ट में कई एक्टर्स की पहले से ही झलक मिल चुकी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 5 Nov 2026, 5:38 PM IST

Ramayana Movie

Ramayana Movie (फोटो सोर्स- IMDb)

Ramayana Movie: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। फिल्म के पहले पार्ट की झलक सामने आने के बाद से ही इसकी स्टारकास्ट और किरदारों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। खासतौर पर दूसरे पार्ट में नजर आने वाले किरदारों को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। अब फिल्म से जुड़ी एक अहम जानकारी यह है कि सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेता राघव जुयाल रावण के बेटे मेघनाद यानी इंद्रजीत की भूमिका निभाएंगे।

फिल्म के पहले पार्ट में राघव जुयाल की एक छोटी-सी झलक दिखाई गई है। हालांकि, उनके किरदार की कहानी और भूमिका का विस्तार दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। वहीं, सनी देओल का किरदार पहले पार्ट से ही कहानी का अहम हिस्सा होगा। आइए जानते हैं कि फिल्म में कौन-सा अभिनेता किस किरदार में नजर आने वाला है।

हनुमान के किरदार में दिखेंगे सनी देओल

नितेश तिवारी की 'रामायण' में सनी देओल को भगवान हनुमान की भूमिका के लिए चुना गया है। अभिनेता ने जुलाई 2026 में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान खुद इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने इस किरदार को अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी बताया था।

सनी देओल के मुताबिक, हनुमान जी का व्यक्तित्व बेहद सरल, नटखट और शक्तिशाली था। उनके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति है। अभिनेता ने कहा था कि हनुमान जी का किरदार निभाना आसान नहीं है और वह इसे पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारने की कोशिश करेंगे।

मेघनाद के किरदार में नजर आएंगे राघव जुयाल

फिल्म में राघव जुयाल रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाद का किरदार निभाएंगे। मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। वह लंका के युवराज होने के साथ-साथ एक शक्तिशाली योद्धा भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक, मेघनाद के पास कई मायावी शक्तियां थीं। युद्ध के दौरान वह आकाश में छिपकर भी अपने विरोधियों पर हमला कर सकते थे।

राघव जुयाल की कास्टिंग को लेकर पहले खबरें आई थीं कि यह भूमिका अभिनेता विक्रांत मैसी को ऑफर की गई थी, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद मेकर्स ने राघव जुयाल को इस किरदार के लिए चुना। फिल्म के पहले पार्ट में उनकी झलक दिखाई गई है, लेकिन मेघनाद की कहानी दूसरे पार्ट में ज्यादा विस्तार से दिखाई जाएगी।

'रामायण' में कौन बनेगा राम, सीता और रावण?

फिल्म की स्टारकास्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। अभिनेता यश फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, रवि दुबे को लक्ष्मण और सनी देओल को हनुमान के किरदार में देखा जाएगा।

इसके अलावा अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी और इंदिरा कृष्णन माता कौशल्या की भूमिका निभा रही हैं। काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में दिखाई देंगी। शिबा चड्ढा मंथरा, कुणाल कपूर इंद्र और फैसल मलिक कुंभकर्ण की भूमिका निभा रहे हैं।

दूसरे पार्ट से जुड़ी कास्टिंग की खबरों में अभिनेता सुहैल नैय्यर का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह फिल्म में सुग्रीव की भूमिका निभा सकते हैं।

दो भागों में रिलीज होगी नितेश तिवारी की 'रामायण'

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म दो भागों में रिलीज की जाएगी। फिल्म के पहले पार्ट को दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा।

फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर कर रहे हैं। फिल्म में भारतीय पौराणिक कथा रामायण को बड़े स्तर पर पर्दे पर दिखाने की तैयारी है। पहले पार्ट में राम और सीता की कहानी के साथ कई प्रमुख किरदारों से परिचय कराया जाएगा, जबकि दूसरे पार्ट में लंका युद्ध और मेघनाद जैसे किरदारों की कहानी को विस्तार मिलने की उम्मीद है।

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Updated on:

5 Nov 2026, 5:38 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सनी बनेंगे हनुमान तो राघव जुयाल निभाएंगे मेघनाथ का किरदार, ‘रामायण 2’ में कौन-सा एक्टर निभाएगा कौन-सा किरदार

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