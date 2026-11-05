सनी बनेंगे हनुमान तो राघव जुयाल निभाएंगे मेघनाथ का किरदार, ‘रामायण 2’ में कौन-सा एक्टर निभाएगा कौन-सा किरदार

Ramayana Movie: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। फिल्म के पहले पार्ट की झलक सामने आने के बाद से ही इसकी स्टारकास्ट और किरदारों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। खासतौर पर दूसरे पार्ट में नजर आने वाले किरदारों को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। अब फिल्म से जुड़ी एक अहम जानकारी यह है कि सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेता राघव जुयाल रावण के बेटे मेघनाद यानी इंद्रजीत की भूमिका निभाएंगे।