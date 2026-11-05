लव गिल ने फिर स्काउट को लगाया गले, तो फूटा लोगों का गुस्सा, वीडियो देख किए भद्दे कमेंट

Love Gill Trolled after Hug ScoutOP: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) इन दिनों घर के अंदर चल रहे ड्रामे और रिश्तों के उतार-चढ़ाव को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो में कंटेस्टेंट लव गिल (Love Gill) और स्काउट ओपी (Scout OP) की नजदीकियां एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। यहां तक कि 'वीकेंड का वार' में खुद फिल्ममेकर रोहित शेट्टी और स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी ने भी लव को आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद दोनों ने एक-दूसरे से दूरी बना ली थी। लेकिन नए एपिसोड में फिर दोनों के बीच की नजदीकियां कैमरे में कैद हो गईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है।