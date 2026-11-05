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‘वो मां जो इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गलत समझी गई’, लारा दत्ता ने कैकई के किरदार पर किया पोस्ट

'रामायण' में 'माता कैकेयी' का किरदार अभिनेत्री लारा दत्ता ने निभाया है। उन्होंने भावुक पोस्ट शेयर कर कैकेयी को इतिहास की सबसे गलत समझी जाने वाली महिला बताया है और हुए दर्शकों से एक अपील की है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Updated: 5 Nov 2026, 11:11 AM IST

Lara Dutta emotional on Kaikeyi Role in Ramayana said one of the most misunderstood women in history

Lara Dutta On Kaikeyi Role in Ramayana: फिल्म 'रामायण' (Ramayana) आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त हाइप और शानदार एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी इस पौराणिक गाथा को दर्शकों और समीक्षकों से पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। इस बीच, फिल्म में 'माता कैकेयी' का अहम और जटिल किरदार निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री लारा दत्ता (Lara Dutta) ने पर्दे पर अपने इस सफर को लेकर एक बेहद भावुक पोस्ट किया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।

लारा दत्ता ने कैकई के किरदार को लेकर क्या कहा?

लारा दत्ता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर माता कैकेयी को लेकर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कैकई के रुप में अपने लुक की कई शानदार तस्वीरें डाली और लिखा कि यह किरदार निभाना उनके लिए किसी दिली इच्छा के सच होने जैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी कहानी में अपना स्थान पा रही है जो अनंत काल तक अमर रहेगी।

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Updated on:

5 Nov 2026, 11:11 AM IST

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