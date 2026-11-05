‘वो मां जो इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गलत समझी गई’, लारा दत्ता ने कैकई के किरदार पर किया पोस्ट

Lara Dutta On Kaikeyi Role in Ramayana: फिल्म 'रामायण' (Ramayana) आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त हाइप और शानदार एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी इस पौराणिक गाथा को दर्शकों और समीक्षकों से पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। इस बीच, फिल्म में 'माता कैकेयी' का अहम और जटिल किरदार निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री लारा दत्ता (Lara Dutta) ने पर्दे पर अपने इस सफर को लेकर एक बेहद भावुक पोस्ट किया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।