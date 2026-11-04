‘मैं नाईट ड्रेस में सड़क पर चिल्ला रही थी’, सैफ पर हमले की रात पर पहली बार करीना कपूर ने KWK में शेयर किया डरावना मंजर

शो के एक भावुक पल में, सैफ और करीना ने उस रात के बारे में खुलकर बात की, जब उनके घर में ही सैफ पर चाकू से हमला हुआ था। करीना ने बताया कि इस घटना का उन पर कितना गहरा असर पड़ा; उन्होंने कहा कि इसके बाद वह छह महीने तक सो नहीं पाई थीं। उस रात की घबराहट को याद करते हुए उन्होंने कहा, "'मैं नाईट ड्रेस में थी और सड़क पर चिल्ला रही थी - 'रुको, रुको'। यह एक फिल्मी सीन जैसा था।" उस भयानक अनुभव को याद करते हुए सैफ ने इसे "अब तक की सबसे बुरी रात" बताया। एक्टर ने अपनी चोटों की गंभीरता के बारे में बताया और यह भी कहा कि उस स्थिति में खुद को शांत रखना कितना मुश्किल था, खासकर तब जब उनके बच्चे भी यह सब देख रहे थे। कपल ने यह भी बताया कि इस मुश्किल समय में उन्हें अपने परिवार और करीबियों से कितना सपोर्ट मिला।