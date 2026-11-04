‘मैं नाईट ड्रेस में सड़क पर चिल्ला रही थी’, सैफ पर हमले की रात पर पहली बार करीना कपूर ने KWK में शेयर किया डरावना मंजर

कॉफी विद करण में पहुंचे सैफ अली खान और करीना कपूर खान। (फोटो सोर्स: @jiohotstarreality/instagram)
Saif Ali Khan Stabbing Incident: 'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन के लेटेस्ट एपिसोड में सैफ अली खान और करीना कपूर, करण जौहर के शो में वापसी की। 16 सालों बाद यह कपल एक साथ शो में नजर आए। शो का ये एपिसोड काफी मजेदार रहा, जिसमें सैफ का बेबाक अंदाज और करीना की हाजिरजवाबी देखने को मिली। हालांकि, शो में एक सेगमेंट के दौरान कपल काफी गंभीर नजर आया। दरअसल, पिछले साल सैफ अली खान पर उनके घर पर चाकू कांड को याद कर दोनों काफी सीरियस नजर आए।
शो के एक भावुक पल में, सैफ और करीना ने उस रात के बारे में खुलकर बात की, जब उनके घर में ही सैफ पर चाकू से हमला हुआ था। करीना ने बताया कि इस घटना का उन पर कितना गहरा असर पड़ा; उन्होंने कहा कि इसके बाद वह छह महीने तक सो नहीं पाई थीं। उस रात की घबराहट को याद करते हुए उन्होंने कहा, "'मैं नाईट ड्रेस में थी और सड़क पर चिल्ला रही थी - 'रुको, रुको'। यह एक फिल्मी सीन जैसा था।" उस भयानक अनुभव को याद करते हुए सैफ ने इसे "अब तक की सबसे बुरी रात" बताया। एक्टर ने अपनी चोटों की गंभीरता के बारे में बताया और यह भी कहा कि उस स्थिति में खुद को शांत रखना कितना मुश्किल था, खासकर तब जब उनके बच्चे भी यह सब देख रहे थे। कपल ने यह भी बताया कि इस मुश्किल समय में उन्हें अपने परिवार और करीबियों से कितना सपोर्ट मिला।
बता दें कि 16 जनवरी 2025 को, बांद्रा में सैफ और करीना के अपार्टमेंट में एक अज्ञात शख्स घुस आया और वहां काम करने वाले स्टाफ से उलझ गया। जब सैफ ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो मामला हिंसक हो गया और उन्हें कई जगह चाकू लग गए। सैफ को तुरंत एक ऑटो-रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया। छह घंटे तक चली सर्जरी के बाद, वह 21 जनवरी को घर वापस आ गए थे।
इस घटना के तीन दिन बाद, मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट द्वारा शरीफुल की अपना जुर्म कबूल करने की दूसरी कोशिश को खारिज किए जाने के बाद, अब इस मामले में ट्रायल (मुकदमा) चल रहा है। यह ट्रायल पिछले महीने शुरू हुआ था।
करण जौहर ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उनके पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' का 9वां और आखिरी सीजन है। सलमान खान इस सीजन के पहले गेस्ट थे। आज यानी बुधवार (4 नवंबर) को शो का चौथा एपिसोड 7 बजे, जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर स्ट्रीम होगा, जिसमें करीना और सैफ मेहमान के तौर पर नजर आएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन