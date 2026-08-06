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19 साल की उम्र में होने वाली थी शादी, फिर क्यों कुंवारी रह गईं सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा, सामने आई वजह

Saba Ali Khan Marriage: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने सही जीवनसाथी न मिलने के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि 19 साल की उम्र में उनकी शादी लगभग तय हो गई थी, लेकिन उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया और सही साथी मिलने का इंतजार किया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 06, 2026

Saif Ali Khan Sister Saba Ali Khan on Marriage

सैफ अली खान और उनकी बहनों सबा और सोहा की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- sakpataudi and sabapataudi)

Saif Ali Khan Sister Saba Ali Khan on Marriage: मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के बेटे एक्टर सैफ अली खान और बेटी सोहा अली खान के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं। मगर उनकी सबसे बड़ी बेटी सबा अली खान के बारे में कम लोग ही जानते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मीडिया और लाइमलाइट से दूर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी के एक पॉडकास्ट 'Double Date With Neha & Angad' में सबा ने शादी न होने को लेकर खुलकर बात की। आइये जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा।

'शादी के लिए कई लोगों से मिलवाया गया'

इस पॉडकास्ट में सबा ने बताया, "मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। 18 या 19 साल की उम्र से ही मुझे शादी के लिए कई लोगों से मिलवाया गया, लेकिन मैंने उनमें से किसी से भी शादी नहीं की। हालांकि, 19 साल की उम्र में कोलकाता में एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी और शादी लगभग तय हो गई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। असल में मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी।"

मैं कहीं न कहीं अपने पिता जैसा इंसान ही ढूढ़ रही थी

सबा ने एक्सेप्ट किया कि रिश्ता टूटने के कुछ सालों बाद वो शादी के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें कभी ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ उनका तालमेल सही बैठता। इसके साथ ही अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कहीं न कहीं अपने अब्बा जैसा इंसान ही ढूढ़ रही थी। सच बताऊं तो वो बहुत ही शानदार इंसान थे।'

तापसी पन्नू की एक बात से प्रभावित हैं सबा अली खान

सबा ने बताया कि उनके जीवनसाथी को लेकर कुछ उम्मीदें थीं। उन्होंने कहा, "मैं चाहती थी कि मेरा साथी आकर्षक व्यक्तित्व वाला, विनम्र और जिम्मेदार हो।" इसके आगे वो कहती हैं कि तापसी पन्नू ने एक बार कहा था, "मुझे लड़के की नहीं, एक मर्द की जरूरत है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मुझे अब तक वैसा इंसान नहीं मिला।"

2025 की एक पोस्ट से चर्चा में आयीं थी सबा

जानकरी के लिए बता दें कि सबा अली खान ने 2025 में इंस्टाग्राम पर सैफ अली खान की सालगिरह पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद से वो चर्चा में आ गई थीं। सबा ने सैफ और करीना की पुरानी और नई फोटोज शेयर करते हुए सालगिरह की बधाई दी थी और लिखा था कि सैफ अक्सर करीना को परेशान कर देते हैं, लेकिन करीना हर बात को संयम के साथ संभाल लेती हैं।

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Updated on:

07 Aug 2026 08:08 am

Published on:

06 Aug 2026 07:32 pm

Hindi News / Entertainment / 19 साल की उम्र में होने वाली थी शादी, फिर क्यों कुंवारी रह गईं सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा, सामने आई वजह

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