19 साल की उम्र में होने वाली थी शादी, फिर क्यों कुंवारी रह गईं सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा, सामने आई वजह

Saif Ali Khan Sister Saba Ali Khan on Marriage: मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के बेटे एक्टर सैफ अली खान और बेटी सोहा अली खान के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं। मगर उनकी सबसे बड़ी बेटी सबा अली खान के बारे में कम लोग ही जानते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मीडिया और लाइमलाइट से दूर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी के एक पॉडकास्ट 'Double Date With Neha & Angad' में सबा ने शादी न होने को लेकर खुलकर बात की। आइये जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा।