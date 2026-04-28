‘मैं हेल्दी हूं, फिर भी रिस्क में’, सोहा अली खान ने ब्लड रिपोर्ट से किया खुलासा, एक्ट्रेस को है इस बीमारी का खतरा

पिछले साल जब कॉमेडियन और इन्फ्लुएंसर ऐश्वर्या मोहनराज द्वारा वजन कम करने के लिए मौनजारो का उपयोग क्यों करने पर वीडियो पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा था। जब सब ऐश्वर्या के इस बयान पर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस दौरान एक्ट्रेस सोहा अली खान ने ऐश्वर्या की हिम्मत की खुले दिल से तारीफ की है। उस वक्त सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था, "आखिरकार किसी ने सच बोला। उन्होंने ये स्वीकार किया कि केवल सही खाना और व्यायाम से नहीं, बल्कि मौनजारो के यूज से भी उनका वजन कम हुआ। मुझे लगता है इस सच को बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए।"