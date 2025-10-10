कैंसर के खौफनाक सफर को याद करते हुए, सोहा अली खान ने बताया मां का जानलेवा बीमारी से जंग का दर्दनाक सच

दरअसल, नयनदीप रक्षित के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत में, सोहा से पूछा गया कि क्या वो अपनी मां के लिए ज्यादा चिंतित थीं क्योंकि उन्होंने पहले ही एक माता-पिता को खो दिया था। उन्होंने कहा, 'मेरा सबसे बड़ा डर समय से पहले मौत और प्रियजनों का खोना है क्योंकि आप बाकी सब कुछ संभाल सकते हैं लेकिन ये वो चीजें हैं जो मुझे ज्यादा प्रभावित करती हैं और मैं इसके बारे में हर समय सोचती हूं। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि कम से कम जब कैंसर या फेफड़ों के कैंसर जैसी चीजों की बात आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज रोकथाम और पता लगाना है और ये बहुत जल्दी हो गया।'