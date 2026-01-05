सामने आया ‘माता की चौकी’ का असल सच… सुधा चंद्रन ने बताया वायरल वीडियो का राज

Sudha Chandran Mata Ki Chowki Viral Video: जानी-मानी अभिनेत्री और ‘भरतनाट्यम’ डांसर सुधा चंद्रन इन दिनों एक वीडियो क्लिप के कारण चर्चा में हैं, जिसमें वे ‘माता की चौकी’ के दौरान बेहद भावुक दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वे कई बार अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पातीं और आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालते नजर आते हैं। एक दूसरी क्लिप में तो वे फूट-फूटकर रोती हुई दिखती हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है, उन्होंने लाल-सफेद साड़ी और सिर पर ‘जय माता दी’ लिखा हेडबैंड पहना हुआ है।