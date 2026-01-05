5 जनवरी 2026,

सामने आया ‘माता की चौकी’ का असल सच… सुधा चंद्रन ने बताया वायरल वीडियो का राज

Sudha Chandran Viral Video: ‘माता की चौकी’ से जुड़े वायरल वीडियो पर सुधा चंद्रन ने ‘पत्रिका डॉट कॉम’ से बातचीत की। इस दौरान एक्ट्रेस ने वायरल हो रहे वीडियो को…विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 05, 2026

Sudha Chandran

'माता की चौकी' का असल सच आया सामने (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Sudha Chandran Mata Ki Chowki Viral Video: जानी-मानी अभिनेत्री और ‘भरतनाट्यम’ डांसर सुधा चंद्रन इन दिनों एक वीडियो क्लिप के कारण चर्चा में हैं, जिसमें वे ‘माता की चौकी’ के दौरान बेहद भावुक दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वे कई बार अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पातीं और आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालते नजर आते हैं। एक दूसरी क्लिप में तो वे फूट-फूटकर रोती हुई दिखती हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है, उन्होंने लाल-सफेद साड़ी और सिर पर ‘जय माता दी’ लिखा हेडबैंड पहना हुआ है।

सुधा चंद्रन हमेशा से अपनी मजबूत इच्छाशक्ति, मेहनत और संघर्ष की वजह से जानी जाती रही हैं। इसलिए अचानक सामने आए इस भावुक वीडियो ने उनके फैंस को उनकी सेहत और स्थिति को लेकर चिंतित कर दिया है।

‘पत्रिका’ से बातचीत में क्या बोलीं अभिनेत्री

एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने ‘पत्रिका डॉट कॉम’ से बातचीत में कहा कि इस घटना को गलत तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए और न ही इसे सनसनीखेज बनाया जाना चाहिए।

उनके मुताबिक यह वीडियो शनिवार 3 जनवरी का है, हर साल की भांति उन्होंने अपने घर में माता की चौकी का आयोजन किया था। इसमें पूरा परिवार शामिल हुआ। सुधा ने बताया कि उनकी और समस्त परिवार की माता में अटूट आस्था है।

सुधा चंद्रन ने यह भी खुलासा किया कि वह पिछले 21 सालों से नए साल की शुरुआत में आने वाले पहले शनिवार को माता की चौकी की स्थापना करती आईं हैं। हर बार यह आयोजन पूरे विधि-विधान से किया जाता है, ताकि आने वाला पूरा साल उनके और परिवार के लिए शुभ रहे और माता की कृपा बनी रहे।

भावुक पलों के बारे में एक्ट्रेस का बयान

इस बारे में सुधा चंद्रन ने कहा, “मैं अकेली नहीं हूं जो माता की चौकी की स्थापना करती हूं। भारत के अलग-अलग प्रांतों में ऐसा किया जाता है और सभी जानते हैं कि माता जिस किसी में प्रवेश करती हैं, वह सौभाग्यशाली होता है। इस बार माता की कृपा मुझ पर हुई और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूं। वीडियो में जो दिख रहा है, वह भी यही है। माता कुछ पलों के लिए ही प्रवेश करती हैं और वे पल बेहद विशेष होते हैं।”

लोगो की प्रतिक्रिया पर

सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं को लेकर सुधा चंद्रन ने कहा, “मेरी माता में गहरी आस्था और विश्वास है। अगर किसी को विश्वास नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसे जो परसेप्शन बनाना है, वह बनाए। मैं किसी का माइंडसेट बदलने के लिए नहीं हूं। मेरा मानना है कि माता का मुझ में प्रवेश करना मेरे लिए आशीर्वाद और वरदान है और इससे मेरा साल 2026 बेहद शुभ रहेगा।”

शुभचिंतकों के लिए संदेश

अपने शुभचिंतकों को संदेश देते हुए सुधा चंद्रन ने कहा, “मैं उन सभी लोगों की आभारी हूं, जो मेरे लिए चिंता कर रहे हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और बिल्कुल ठीक हूं। आने वाला साल सभी के लिए शुभ और लाभदायक हो।”

वहीं अपने काम को लेकर सुधा चंद्रन ने बताया कि वह फिलहाल कलर्स टीवी के शो ‘नोयोंतारा’ में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जल्द ही एन चंद्रा प्रोडक्शंस का एक शो डीडी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाला है, जिसमें वह एक बेहद पॉजिटिव किरदार में दिखाई देंगी। यह रोल उनके लिए पूरी तरह इमेज-चेंज वाला होगा।

Yash Mother Land Encroachment Case (1)

