Sudha Chandran Viral Video : माता की चौकी में क्या हुआ? सुधा चंद्रन का वीडियो हुआ वायरल, फैंस हुए परेशान

वीडियो में, सुधा (Sudha Chandran) साफ तौर पर घबराई हुई दिख रही हैं, और अपने इमोशन्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। उनके आस-पास लोग हैं जो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें धीरे से पकड़ रहे हैं ताकि वह खुद को या किसी और को चोट न पहुंचाएं। एक समय तो वह उस व्यक्ति को काटने की कोशिश करती हैं जिसने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। इस पल ने देखने वालों को बहुत चौंका दिया—कुछ लोग शॉक में थे, तो कुछ बस कन्फ्यूज थे।