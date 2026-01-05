5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Chandra Darshan 2026: चंद्रमा की कृपा से चमकेगी किस्मत: 2026 में चंद्र दर्शन की पूरी सूची और पूजा विधि यहां देखें

Chandra Darshan Dates 2026 : क्यों किया जाता है चंद्र दर्शन? जानें इसका धार्मिक महत्व और 2026 के व्रत की सटीक तारीखें

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 05, 2026

Chandra Darshan 2026

Chandra Darshan 2026: क्यों किया जाता है चंद्र दर्शन?

Chandra Darshan 2026: चंद्र दर्शन हिंदू कैलेंडर में एक खास दिन होता है। यह अमावस्या, यानी नए चांद के बाद पहले दिन (प्रतिपदा तिथि) को पड़ता है। इस दिन, लोग खाने या पूजा करने से पहले नए चांद को देखने का इंतज़ार करते हैं। इसके पीछे एक गहरा मतलब है - हिंदू धर्मग्रंथों में, चांद मन, हमारी भावनाओं और मानसिक शांति का प्रतीक है। इसलिए, चंद्र दर्शन पर चांद देखना और उपवास रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं है; यह मानसिक संतुलन पाने, सौभाग्य आकर्षित करने और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक तरीका है।

2026 में, चंद्र दर्शन लगभग बारह बार आता है, हर महीने एक बार, हमेशा अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि को। सही समय हर महीने बदलता रहता है - इसलिए उपवास या प्रार्थना शुरू करने से पहले चांद देखने के सही समय के लिए स्थानीय पंचांग (हिंदू कैलेंडर) देखना समझदारी है। 2026 के लिए, यहाँ बताया गया है कि आप चांद कब देखेंगे:

चंद्र दर्शन 2026 – तिथि तालिका | Chandra Darshan Dates 2026

क्रम संख्यातिथिदिन
120 जनवरी 2026मंगलवार
218 फरवरी 2026बुधवार
320 मार्च 2026शुक्रवार
418 अप्रैल 2026शनिवार
517 मई 2026रविवार
616 जून 2026मंगलवार
715 जुलाई 2026बुधवार
814 अगस्त 2026शुक्रवार
913 सितंबर 2026रविवार
1012 अक्टूबर 2026सोमवार
1111 नवंबर 2026बुधवार
1210 दिसंबर 2026गुरुवार
Chandra Darshan Dates 2026

इन शामों को, चांद सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए ही दिखाई देता है। अगर आप उपवास रख रहे हैं या पूजा करने की योजना बना रहे हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण है।

चंद्र दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है

हिंदू मान्यता के अनुसार, चांद मन और भावनाओं पर राज करता है। चंद्र दर्शन पर उपवास और पूजा करने से तनाव कम होता है और शांति मिलती है। लोग कहते हैं कि इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से सौभाग्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख मिलता है। ज्योतिषी इस उपवास की सलाह देते हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है - जैसे चिंता, मूड में बदलाव, या नींद न आने जैसी समस्याएँ। कई लोगों को इससे अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और मानसिक बेचैनी में मदद मिलती है।

चंद्र दर्शन कैसे मनाएं

चंद्र दर्शन पर, भक्त आमतौर पर पूरे दिन उपवास रखते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं - जो शांति और स्पष्टता का प्रतीक है। सूरज डूबने और चांद निकलने के बाद, नहाने का समय होता है और फिर घर में किसी साफ़ जगह पर पूजा की जाती है। चढ़ावे में पानी, दूध, सफ़ेद फूल, तिल और खीर (चावल की मीठी खीर) शामिल होते हैं, ये सब भगवान चंद्र को चढ़ाए जाते हैं। ये चढ़ावा चढ़ाते समय लोग "ओम चंद्राय नमः" या "ओम सोमाय नमः" मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद, वे मन की शांति, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। चाँद देखने के बाद ही वे व्रत तोड़ते हैं, अक्सर सादा खाना खाकर और अपनी क्षमता के अनुसार दान करके।

चांद देखने की शक्ति

नियमित रूप से चांद देखना सिर्फ़ कविता जैसा नहीं है - यह असल में मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है। लोग ज्यादा भावनात्मक संतुलन और घर में बेहतर माहौल महसूस करते हैं। ज्योतिष के अनुसार, एक मज़बूत चाँद सम्मान, खुशी और अच्छे भाग्य से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक रूप से, चाँद देखना खुद को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को सोखने का एक तरीका है। सच्चे विश्वास और ध्यान से किया जाए, तो यह सरल परंपरा गहरा असर डाल सकती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Ruchak Rajyog 2026: मकर संक्रांति पर बनेगा रूचक राजयोग, इन राशियों की बदलेगी किस्मत, खुलेंगे तरक्की के रास्ते
धर्म/ज्योतिष
Ruchak Rajyog 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Happy New Year

Published on:

05 Jan 2026 12:46 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chandra Darshan 2026: चंद्रमा की कृपा से चमकेगी किस्मत: 2026 में चंद्र दर्शन की पूरी सूची और पूजा विधि यहां देखें

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Masik Durga Ashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमी 2026 कैलेंडर: पूरे साल की तिथियां और शुभ मुहूर्त, अभी नोट करें

Masik Durga Ashtami 2026
धर्म और अध्यात्म

Magh Month 2026 Starting Date: माघ मास 2026 : एक डुबकी और मिटेंगे जन्मों के पाप, जानें स्नान-दान का अक्षय पुण्य

Magh Month 2026 Start Date
धर्म और अध्यात्म

लक्ष्मी अष्टकम् हिंदी में, लाभ सहित पढ़ें, मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Lakshi Ashtakam Path Hindi Lyrics and Benifits
धर्म और अध्यात्म

Das Mahavidya Mantras : दश महाविद्या की गुप्त साधना : रोग, शत्रु और धन संकट से मुक्ति के शक्तिशाली मंत्र

Das Mahavidya Mantras
धर्म और अध्यात्म

Satyanarayan Puja 2026 Dates : 2026 में कब-कब है सत्यनारायण भगवान की पूजा? नोट कर लें पूरे साल की महत्वपूर्ण तिथियां

Satyanarayan Vrat 2026 Dates
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.