Chandra Darshan 2026: चंद्रमा की कृपा से चमकेगी किस्मत: 2026 में चंद्र दर्शन की पूरी सूची और पूजा विधि यहां देखें

Chandra Darshan 2026: क्यों किया जाता है चंद्र दर्शन?
Chandra Darshan 2026: चंद्र दर्शन हिंदू कैलेंडर में एक खास दिन होता है। यह अमावस्या, यानी नए चांद के बाद पहले दिन (प्रतिपदा तिथि) को पड़ता है। इस दिन, लोग खाने या पूजा करने से पहले नए चांद को देखने का इंतज़ार करते हैं। इसके पीछे एक गहरा मतलब है - हिंदू धर्मग्रंथों में, चांद मन, हमारी भावनाओं और मानसिक शांति का प्रतीक है। इसलिए, चंद्र दर्शन पर चांद देखना और उपवास रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं है; यह मानसिक संतुलन पाने, सौभाग्य आकर्षित करने और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक तरीका है।
2026 में, चंद्र दर्शन लगभग बारह बार आता है, हर महीने एक बार, हमेशा अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि को। सही समय हर महीने बदलता रहता है - इसलिए उपवास या प्रार्थना शुरू करने से पहले चांद देखने के सही समय के लिए स्थानीय पंचांग (हिंदू कैलेंडर) देखना समझदारी है। 2026 के लिए, यहाँ बताया गया है कि आप चांद कब देखेंगे:
|क्रम संख्या
|तिथि
|दिन
|1
|20 जनवरी 2026
|मंगलवार
|2
|18 फरवरी 2026
|बुधवार
|3
|20 मार्च 2026
|शुक्रवार
|4
|18 अप्रैल 2026
|शनिवार
|5
|17 मई 2026
|रविवार
|6
|16 जून 2026
|मंगलवार
|7
|15 जुलाई 2026
|बुधवार
|8
|14 अगस्त 2026
|शुक्रवार
|9
|13 सितंबर 2026
|रविवार
|10
|12 अक्टूबर 2026
|सोमवार
|11
|11 नवंबर 2026
|बुधवार
|12
|10 दिसंबर 2026
|गुरुवार
इन शामों को, चांद सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए ही दिखाई देता है। अगर आप उपवास रख रहे हैं या पूजा करने की योजना बना रहे हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण है।
हिंदू मान्यता के अनुसार, चांद मन और भावनाओं पर राज करता है। चंद्र दर्शन पर उपवास और पूजा करने से तनाव कम होता है और शांति मिलती है। लोग कहते हैं कि इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से सौभाग्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख मिलता है। ज्योतिषी इस उपवास की सलाह देते हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है - जैसे चिंता, मूड में बदलाव, या नींद न आने जैसी समस्याएँ। कई लोगों को इससे अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और मानसिक बेचैनी में मदद मिलती है।
चंद्र दर्शन पर, भक्त आमतौर पर पूरे दिन उपवास रखते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं - जो शांति और स्पष्टता का प्रतीक है। सूरज डूबने और चांद निकलने के बाद, नहाने का समय होता है और फिर घर में किसी साफ़ जगह पर पूजा की जाती है। चढ़ावे में पानी, दूध, सफ़ेद फूल, तिल और खीर (चावल की मीठी खीर) शामिल होते हैं, ये सब भगवान चंद्र को चढ़ाए जाते हैं। ये चढ़ावा चढ़ाते समय लोग "ओम चंद्राय नमः" या "ओम सोमाय नमः" मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद, वे मन की शांति, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। चाँद देखने के बाद ही वे व्रत तोड़ते हैं, अक्सर सादा खाना खाकर और अपनी क्षमता के अनुसार दान करके।
नियमित रूप से चांद देखना सिर्फ़ कविता जैसा नहीं है - यह असल में मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है। लोग ज्यादा भावनात्मक संतुलन और घर में बेहतर माहौल महसूस करते हैं। ज्योतिष के अनुसार, एक मज़बूत चाँद सम्मान, खुशी और अच्छे भाग्य से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक रूप से, चाँद देखना खुद को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को सोखने का एक तरीका है। सच्चे विश्वास और ध्यान से किया जाए, तो यह सरल परंपरा गहरा असर डाल सकती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग