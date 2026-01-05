Chandra Darshan 2026: चंद्रमा की कृपा से चमकेगी किस्मत: 2026 में चंद्र दर्शन की पूरी सूची और पूजा विधि यहां देखें

चंद्र दर्शन पर, भक्त आमतौर पर पूरे दिन उपवास रखते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं - जो शांति और स्पष्टता का प्रतीक है। सूरज डूबने और चांद निकलने के बाद, नहाने का समय होता है और फिर घर में किसी साफ़ जगह पर पूजा की जाती है। चढ़ावे में पानी, दूध, सफ़ेद फूल, तिल और खीर (चावल की मीठी खीर) शामिल होते हैं, ये सब भगवान चंद्र को चढ़ाए जाते हैं। ये चढ़ावा चढ़ाते समय लोग "ओम चंद्राय नमः" या "ओम सोमाय नमः" मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद, वे मन की शांति, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। चाँद देखने के बाद ही वे व्रत तोड़ते हैं, अक्सर सादा खाना खाकर और अपनी क्षमता के अनुसार दान करके।