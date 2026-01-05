Ruchak Rajyog 2026: मकर संक्रांति पर बनेगा रूचक राजयोग, इन राशियों की बदलेगी किस्मत, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

मंगल को साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास, पराक्रम और नेतृत्व का कारक माना जाता है। इसलिए इस योग के प्रभाव से व्यक्ति निडर, मेहनती और नेतृत्व करने वाला बनता है। ऐसे लोग जीवन में ऊँचे पद, नाम और सम्मान प्राप्त करते हैं।