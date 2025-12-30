Kaal Sarp Dosh Upay : बिना भारी-भरकम पूजा के कैसे शांत करें कालसर्प दोष? जानें ज्योतिष के 5 गुप्त तरीके

Kaal Sarp Dosh Remedies : ज्योतिष के हिसाब से काल सर्प दोष को दूर करना सबके लिए आसान नहीं होता। काल सर्प दोष वैसे तो लोगों को डराता है, क्योंकि कहते हैं कि ये जीवन में ढेर सारी परेशानियां और रुकावटें लाता है। जब कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाएं, तो ये दोष बनता है। लोग मानते हैं कि इससे जीवन में अजीब-अजीब समस्याएं आ जाती हैं, और कई बार रास्ते बंद लगने लगते हैं। (Kaal Sarp Dosh Upay in hindi)