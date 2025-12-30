30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Kaal Sarp Dosh Upay : बिना भारी-भरकम पूजा के कैसे शांत करें कालसर्प दोष? जानें ज्योतिष के 5 गुप्त तरीके

Kaal Sarp Dosh Puja : काल सर्प दोष से जीवन में रुकावटें और परेशानियां आती हैं। पूजा के अलावा रत्न, शिव भक्ति, राहु-केतु उपाय और मंदिर दर्शन से इस दोष का असर कैसे कम करें, जानें आसान ज्योतिषीय उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 30, 2025

Kaal Sarp Dosh

Kaal Sarp Dosh : ज्योतिष अनुसार कालसर्प दोष उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Kaal Sarp Dosh Remedies : ज्योतिष के हिसाब से काल सर्प दोष को दूर करना सबके लिए आसान नहीं होता। काल सर्प दोष वैसे तो लोगों को डराता है, क्योंकि कहते हैं कि ये जीवन में ढेर सारी परेशानियां और रुकावटें लाता है। जब कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाएं, तो ये दोष बनता है। लोग मानते हैं कि इससे जीवन में अजीब-अजीब समस्याएं आ जाती हैं, और कई बार रास्ते बंद लगने लगते हैं। (Kaal Sarp Dosh Upay in hindi)

अब, पूजा तो इसका सबसे बड़ा इलाज है, लेकिन हर किसी के लिए बार-बार पूजा करवाना मुमकिन नहीं रहता। अच्छी बात ये है कि ज्योतिष में कुछ और भी तरीके हैं, जो मदद कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा गौर से पढ़िए:

सबसे पहले – काल सर्प दोष की पूजा। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, तो पूजा करवाना फायदेमंद रहता है। उज्जैन, श्री कालहस्ती, प्रयागराज जैसे कई मंदिर हैं, जहाँ ये पूजा खास तौर पर होती है। उज्जैन का सिद्ध वट मंदिर इसकी वजह से काफी मशहूर है।

दूसरा तरीका है रत्न पहनना। राहु और केतु के असर को कम करने के लिए गोमेद (राहु के लिए) और लहसुनिया (केतु के लिए) जैसे रत्न पहने जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लिए रत्न मत पहनिए, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग होती है और गलत रत्न उल्टा असर भी कर सकते हैं।

तीसरी सलाह – भगवान शिव की पूजा। माना जाता है कि भगवान शिव राहु-केतु की नकारात्मकता को शांत कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से काल सर्प दोष के असर को कम करने में मदद मिलती है।

मनसा माता के मंदिर भी एक उपाय हैं। नाग माता के नाम से भी मनसा माता पूजा जाती हैं, और उत्तर भारत में इनके मंदिर खूब हैं। हरिद्वार और कोलकाता के मंदिर तो खास तौर पर प्रसिद्ध हैं। कभी-कभी इन मंदिरों में जाकर पूजा करना भी फायदेमंद होता है।

आखिरी तरीका – राहु-केतु पूजा। चूंकि यही दोनों ग्रह काल सर्प दोष के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, तो इनके लिए विशेष पूजा या होम किया जाता है। इसमें मंत्र-जाप, प्रार्थना और चढ़ावे जैसे अनुष्ठान होते हैं, और ये काम किसी अनुभवी पुजारी से ही करवाएँ।

तो कुल मिलाकर, पूजा के अलावा भी कुछ उपाय हैं, जो काल सर्प दोष के असर को कम कर सकते हैं। अगर आप सच में राहत पाना चाहते हैं, तो किसी भरोसेमंद ज्योतिषी या पुजारी से सलाह लें और फिर अपनी सुविधा के हिसाब से उपाए करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Gold Price Prediction 2026 : बड़ी ज्योतिषीय भविष्यवाणी, 2026 में सोना छुएगा 3 लाख का आंकड़ा! जानें निवेश का सही समय
धर्म/ज्योतिष
Gold Price Prediction 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Dec 2025 02:50 pm

Published on:

30 Dec 2025 02:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Kaal Sarp Dosh Upay : बिना भारी-भरकम पूजा के कैसे शांत करें कालसर्प दोष? जानें ज्योतिष के 5 गुप्त तरीके

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Gajkesari Rajyog 2026: नये साल पर चमकेगी इन राशियों की किस्मत, गजकेसरी योग से मिलेगा भरपूर लाभ

Gajkesari Rajyog 2026
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 31 दिसंबर : पौष पुत्रदा एकादशी पर मेष से मीन तक जानिए किस राशि की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 31 December 2025
राशिफल

Tarot Rashifal : टैरो राशिफल : साल का आखिरी दिन, इन 10 राशियों पर होगी गणेश जी की कृपा, बरसेगा धन

Aaj Ka Tarot Rashifal 31 December
राशिफल

Guru Pradosh Vrat Upay 2026: साल के पहले गुरु प्रदोष व्रत के दिन करें ये खास उपाय, महादेव की कृपा से बनेंगे सारे काम

Guru Pradosh Vrat Upay 2026
धर्म/ज्योतिष

New Year 2026 : नया साल 2026 लाएगा खुशियों की सौगात, 1 जनवरी को गुरु प्रदोष और रवि योग समेत बन रहे 5 शुभ संयोग

New Year 2026 Predictions
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.