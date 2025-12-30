Gold Price Prediction 2026 : बड़ी ज्योतिषीय भविष्यवाणी, 2026 में सोना छुएगा 3 लाख का आंकड़ा! जानें निवेश का सही समय

अब कई लोगों को लग रहा है कि उनकी गाड़ी छूट गई है सोच रहे हैं, काश जब रेट कम था तभी खरीद लिया होता। शैलेश तिवारी ने कहा, सच कहूं तो, ये गाड़ी किसी की छूटती नहीं। किस्मत में जो लिखा है, वो होकर रहेगा। अब 2026 में सोना-चांदी को लेकर क्या भविष्यवाणी है, क्या सच में अभी भी पैसा बन सकता है? देखिए, मैं 2026 की दिवाली तक 10 ग्राम सोने को ढाई से 3 लाख के बीच देख रहा हूं। अभी जो कीमत है, करीब डबल हो जाएगी। कम से कम ढाई लाख तो पक्का मानिए। यानी, एक लाख से ज्यादा का उछाल यहां से दिख रहा है। और चांदी? वो भी 3 से 4 लाख के बीच पहुंच सकती है। मतलब, इसमें भी डबल ग्रोथ दिख रही है।