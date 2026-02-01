हाइटेक होती होली…हर्बल रंग और गुलाल की डिमांड अधिक

होली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानें भी सज चुकी हैं। जहां विभिन्न वैरायटियों के गुलाल और पिचकारियां बच्चों सहित युवाओं को लुभा रही हैं। बाजार में 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की पिचकारी उपलब्ध हैं। इन पिचकारियों में हाइटेक पिचकारियों की भरमार है। जिनमें इलेक्ट्रॉनिक गन, ड्रेगन पिचकारी, सिलेंडर गुलाल, गोल्डन सिल्वर स्पे्र, मिसाइल टॉप, वाटर गन और फैंसी पिचकारियां बच्चों और युवाओं को खूब लुभा रही हैं। तो वहीं बदलते परिवेश में लोग अब कैमिकल युक्त रंग और गुलाल से परहेज कर रहे हैं जिस कारण बाजार में भी अब हर्बल यानी नेचुरल गुलाल की भी भर मार है। दुकानदार नीतेश गुप्ता और शिवम गोयल ने बताया कि उनके यहां लगभग 10 तरह के हर्बल गुलाल उपलब्ध हैं, जो कि पूर्ण रूप से नेचुरल हैं। हर्बल गुलालों में फ्लॉवर गुलाल और फू्रट गुलाल उपलब्ध हैं। इन गुलालों की अलग-अलग वैरायटियां हैं, जिनकी खुशबू खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जिनकी कीमत भी ज्यादा नहीं पैकेटों के हिसाब से गुलालों के कीमत निर्धारित है।