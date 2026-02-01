28 लाख की बकाया पर 7 गांवों से उतारे 12 ट्रांसफार्मर

ग्रामीण जेइएन कुलदीप शर्मा ने बताया कि बकाया को लेकर वसूली अभियान में टीम ने 28 लाख की बकाया पर 7 गांव में कार्रवाई की है। जहां से 12 बिजली ट्रांसफार्मर को लाइन से उतारा गया है। गांव कांकरई,रुंध का पूरा,सुरोठी,नगला बिधोरा,रावठी, मठ मत्सुरा और मझउआ में कार्रवाही की है। डिस्कॉम के अधिकारियो ने ग्रामीण उपभोक्ताओं से अपील की है कि भी बकाया राशि जमा कराए और बिजलीं सम्बंधी अव्यवस्था से बचे। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 70 बिजली केबिलों को जप्त किया है। जिनसे चोरी की बिजली जलाई जा रही थी। सिटी जेईएन जगदीश मीणा के नेतृत्व में टीम ने शहरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। कार्रवाई के दौरान कनिष्क अभियंता आयुष राज गुप्ता और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।