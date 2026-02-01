स्कूल भूमि पर अतिक्रमण…बिना कार्रवाई चौथी बार भी बैरंग लौटी टीम

सारे प्रकरण में अब नगर पालिका की भूमिका भी संदिग्ध होने के आरोप बालिका विद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के लोग लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब स्पष्ट आदेश हैं कि सीमांकन में अतिक्रमण मिलने पर उसे ध्वस्त किया जाए और अतिक्रमण चिह्नित भी राजस्व विभाग ने कर दिया, नगर पालिका अपनी जेसीबी भी लेकर गई, उसके बाद भी अपनी बेशकीमती जमीन को मुक्त करवाने की जगह अतिक्रमणकर्ताओं को 7 दिन का समय क्यों दिया गया? जबकि अतिक्रमी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर पुन: अतिक्रमण को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। पूर्व में यह स्पष्ट भी हो चुका है। ऐसे में अब समिति में शामिल हुनर शक्ति फाउंडेशन, ओमप्रकाश, पवन, रामकिशोर व अन्य ने नगरपालिका के अधिकारियों की भूमिका की भी उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है।