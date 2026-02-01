दस्यु केदार गुर्जर को 10 साल का कठोर कारावास

मुठभेड़ के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसी प्रकरण में लंबी न्यायिक प्रक्रिया एवं साक्ष्यों के परीक्षण के बाद डकैती कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने मामले में दोषी मानते हुए डकैत केदार गुर्जर पुत्र फेरन गुर्जर निवासी भोला का पुरा बाड़ी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा।