20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रही मेडिकल मोबाइल यूनिट

dholpur, सरमथुरा. गांव-गांव में उपचार देने के लिए एक संस्था ने सरमथुरा ब्लॉक के 66 गांवों में मेडिकल मोबाइल यूनिट सेवा शुरू की है। गांव-गांव जाने वाली वैन घर बैठे मरीजों की जांच कर उन्हें उपचार दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट जनता के लिए लाभकारी साबित हो रही है। गांव ददरौनी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Feb 20, 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रही मेडिकल मोबाइल यूनिट Medical mobile units are proving to be a boon in rural areas

dholpur, सरमथुरा. गांव-गांव में उपचार देने के लिए एक संस्था ने सरमथुरा ब्लॉक के 66 गांवों में मेडिकल मोबाइल यूनिट सेवा शुरू की है। गांव-गांव जाने वाली वैन घर बैठे मरीजों की जांच कर उन्हें उपचार दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट जनता के लिए लाभकारी साबित हो रही है।

गांव ददरौनी में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान डॉ. दिनेश बराला ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य जांच की गई साथ ही उन्होंने बदलते मौसम के कारण होने वाली बीमारियों जैसे खांसी, जुकाम, एलर्जी, दाद एवं बुखार के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इन बीमारियों से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेना, स्वच्छ पानी का सेवन करना तथा समय-समय पर हाथ धोना अत्यंत आवश्यक है। शिविर में फार्मासिस्ट वारिश खान ने जरूरतमंद ग्रामीणों को नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया। शिविर द हंस फाउंडेशन के तत्वावधान में हुआ। ब्लॉक में 5 जनवरी से मेडिकल मोबाइल यूनिटों की शुरुआत की गई थी। तीन मेडिकल मोबाइल यूनिटों ने 66 गांवों में करीब 2500 रोगियों का उपचार किया गया था। मेडिकल मोबाइल यूनिट में रोगियों की बीपी, सुगर व हीमोग्लोबिन की जांच की गई। योजना का सबसे अधिक फायदा बुजुर्ग महिला व वृद्ध लोगों सहित बच्चों को मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 06:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रही मेडिकल मोबाइल यूनिट

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झांसा देकर महिला के जेवर लेकर ऑटो चालक व उसके साथी चंपत

धौलपुर

दस्यु केदार गुर्जर को 10 साल का कठोर कारावास

दस्यु केदार गुर्जर को 10 साल का कठोर कारावास Dacoit Kedar Gurjar sentenced to 10 years rigorous imprisonment
धौलपुर

दस्यु केदार गुर्जर को 10 साल का कठोर कारावास

मुठभेड़ के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसी प्रकरण में लंबी न्यायिक प्रक्रिया एवं साक्ष्यों के परीक्षण के बाद डकैती कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने मामले में दोषी मानते हुए डकैत केदार गुर्जर पुत्र फेरन गुर्जर निवासी भोला का पुरा बाड़ी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। Dacoit Kedar Gurjar sentenced to 10 years rigorous imprisonment
धौलपुर

शहर में जलभराव और सीवरेज बड़ी समस्या, दर्जनों कॉलोनियां अभी तक जलमग्न

शहर में जलभराव और सीवरेज बड़ी समस्या, दर्जनों कॉलोनियां अभी तक जलमग्न Waterlogging and sewerage are major problems in the city, with dozens of colonies still submerged
धौलपुर

Mangla Pashu Bima Yojana : राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना में नया अपडेट, पशुपालक चूके तो हो जाएगा ₹40 हजार का नुकसान

Mangla Pashu Bima Yojana New Update in Rajasthan If cattle owner misses they loss 40 thousand rupees
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.