झांसा देकर महिला के जेवर लेकर ऑटो चालक व उसके साथी चंपत

रिपोर्ट में बताया कि धौलपुर पहुंचने पर बस स्टैंड के सामने धर्मेन्द्र डेयरी के पास पुल के नीचे आरएसी लाइन के निकट ऑटो चालक ने उसे उतारने की बात कही। इसी दौरान ऑटो चालक और साथ बैठे युवकों ने उसे झांसा देते हुए कहा कि यहां चोरी का खतरा है, इसलिए अपने जेवर सुरक्षित बांध लो। आरोप है कि युवकों ने अपने पास से एक रूमाल दिया और महिला के दो सोने की अंगुठियां, सोने की झुमकी रूमाल में बंधवाकर कई गांठें लगा दीं। उसके बाद महिला को जो रूमाल वापस दिया। उसमें केवल कागज भरा हुआ मोबाइल कवर था और जेवर गायब थे।