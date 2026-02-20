शहर में जलभराव और सीवरेज बड़ी समस्या, दर्जनों कॉलोनियां अभी तक जलमग्न

धौलपुर. धौलपुर. वर्तमान में शहर का एक बड़ा हिस्सा जलभराव और सीवरेज समस्या से जंग लड़ रहा है। हाल ये है कि गंदे पानी में होकर आम आदमी निकल रहा है और फिर सुबह उसकी पानी में होकर काम पर जा रहा है। जबकि नगर परिषद का दावा है कि काफी सुधार हुआ है। सुधार ये हुआ है कि कच्चे नाले खोद कर इस दफा बरसाती पानी निकाला गया गया, जो सुखद था। लेकिन समस्या का समाधान अभी कोसों मील दूर है। वजह नगर परिषद पर नाले पक्के करने तक पैसे नहीं है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रखा है लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हाल ये है कि धौलपुर से विकास की फाइलें जयपुर जाकर लटक जाती हैं। गत दिनों काफी हो-हल्ला होने के बाद शहरी क्षेत्र में सीसी सडक़ों की फाइल बाहर निकल कर आई। वहीं, नगर परिषद के अधिकारी हो या प्रशासन के हो...एक ही जवाब है प्रस्ताव भेज रखे हैं, बजट मिलने पर कार्य शुरू करवाया जाएगा। लेकिन बजट कब मिलेगा...कोई पता नहीं। वर्तमान में कई सैकड़ों कॉलोनियों में जलभराव और सीवरेज की समस्या है। एक संस्था का दावा है कि शहर की करीब 66 कॉलोनियों में वर्तमान में हालात खराब हैं।