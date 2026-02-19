जानलेवा हमले के मामले में 10 वर्ष का कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह मामला लगभग दस वर्ष पूर्व राजाखेड़ा थाने में दर्ज किया गया था। पीडि़त ठेला संचालक सीताराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी बृजमोहन ने उस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की थी। घटना के दौरान चलाई गई गोली ठेले को छूते हुए वहां खड़े ग्राहक उमेश श्रीवास्तव को जा लगी थीए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।