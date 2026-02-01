10 करोड़ रुपए में संवरेगा शहर की सडक़ों का हाल, डीएलबी में काफी समय तक अटकी रही थी फाइल

शहर में वाटर वक्र्स चौराहा से गौरव पथ होते हुए हरदेव नगर पुलिया तक, गुलाब बाग से पैलेस रोड होते हुए गांधी पार्क तक, तोप तिराहा से गडऱपुरा मोड तक बजरिया रोड, हुण्डावाल रोड से नरेन्द्र हाउस होते हुए रामसेवक हाउस तक पुष्पांजलि सेकंड, राना मैरिज गार्डन से मोदी तिराहा होते हुए जगन चौराहा तक, फूटा दरवाजा से टाउन चौकी तक पुराना शहर, सिटी जुबली हॉल से इसरार खान हाउस तक संस्कार वैली रोड, राजाखेड़ा बाइपास से शिव सिंह की चक्की तक गोविंद वाटिका, सैंपऊ रोड केदार बघेला हाउस से अनार देवी हाउस तक लवली चिल्ड्रन स्कूल, हाइवे 11बी अनिल गर्ग हाउस से करन एन्कलेव कालोनी तक 132 केवी, हाइवे 44 से एमआरएफ फेसिलिटी डंपिंग यार्ड तक सागरपाड़ा, हाइवे 44 मचकुण्ड गेट से आइटीआइ कॉलेज तक मचकुण्ड रोड, मचकुण्ड रोड आइटीआइ कॉलेज से बाडी रोड तक,आइटीआइ कॉलेज से करुना कुशवाह हाउस तक सौ फुटा रोड, मुकेश कुशवाह हाउस से सौ फुटा रोड तक शहीद स्मारक मचकुण्ड रोड, मोटा शॉप से रामखिलाड़ी पंडित हाउस तक राठौर कालोनी, बच्चू सिंह गोस्वामी हाउस से हरिओम शर्मा गिरदावर हाउस तक दारा सिंह नगर, चंदेला हाउस से संजय शर्मा हाउस और सरेन्द्र पीटीआइ हाउस तक एमएल कोठी रोहिनी नगर, शारदे रोड से तुलसीराम हाउस तक स्ट्रीट्स ब्रह्मपुरी कॉलोनी, आंडेला रोड से प्रकाश कॉलेज होते हुए सुनील गौड़ हाउस तक, सैंपऊ रोड से राजेन्द्र प्रसाद वकील हाउस तक आनंद नगर, राहुल किराना स्टोर से उदयवीर सिंह परिहार हाउस तक मानसरोवर कॉलोनी, गंगा सिंह चक्की से गोपाल हाउस होते शत्रुघ्न हाउस तक, ओंडेला रोड महाराज सिंह हाउस से गिर्राज त्यागी हाउस तक स्ट्रीट्स पूरन विहार कॉलोनी वार्ड, हाइवे 11बी से सोहन सिंह हाउस तक राजेन्द्र नगर, नारायण सिंह फौजी हाउस से वनस्थली स्कूल तक महाराणा प्रताप नगर, हाइवे 44 विवेक होटल से ऋषि गालव स्कूल तक सडक़ों पर कार्य होगा।