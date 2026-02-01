मैरिज होम से 9 एलपीजी सिलेंडर किए जप्त, रसद विभाग ने की कार्रवाई

जिला रसद कार्यालय ने बताया कि अभियान के अंतर्गत घरेलू गैस का दुरुपयोग, अवैध भंडारण, विक्रय एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी गजेन्द्र बाबू शर्मा एवं जगदीश प्रसाद शर्मा तथा प्रवर्तन निरीक्षक जितेन्द्र गोठवाल शामिल रहे।