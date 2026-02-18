Dholpur Road Project: आखिरकार जयपुर से मिली हरी झंडी, अब चमचमाएंगी धौलपुर की सड़कें, खर्च होंगे 10 करोड़

वहीं दारा सिंह नगर, चंदेला हाउस से संजय शर्मा हाउस और सुरेन्द्र पीटीआई हाउस तक एमएल कोठी रोहिणी नगर, शारदे रोड से तुलसीराम हाउस तक स्ट्रीट्स ब्रह्मपुरी कॉलोनी, आंडेला रोड से प्रकाश कॉलेज होते हुए सुनील गौड़ हाउस तक, सैंपऊ रोड से राजेन्द्र प्रसाद वकील हाउस तक आनंद नगर, राहुल किराना स्टोर से उदयवीर सिंह परिहार हाउस तक मानसरोवर कॉलोनी, गंगा सिंह चक्की से गोपाल हाउस होते शत्रुघ्न हाउस तक, ओंडेला रोड महाराज सिंह हाउस से गिर्राज त्यागी हाउस तक स्ट्रीट्स पूरन विहार कॉलोनी वार्ड, हाईवे 11बी से सोहन सिंह हाउस तक राजेन्द्र नगर, नारायण सिंह फौजी हाउस से वनस्थली स्कूल तक महाराणा प्रताप नगर, हाईवे 44 विवेक होटल से ऋषि गालव स्कूल तक सड़कों पर कार्य होगा।