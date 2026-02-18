18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

जोधपुर

Jodhpur Murder: डबल डेथ मिस्ट्री, कमरे में खून से सनी थी बहन की लाश, फंदे पर लटका था मौसेरा भाई, इलाके में सनसनी

जोधपुर के शोभावतों की ढाणी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मौसेरी बहन की हत्या करने के बाद युवक के फंदा लगाने की आशंका से पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 18, 2026

cousin brother and sister, death of cousin brother and sister, death of cousin brother and sister in Jodhpur, suspicious death of cousin brother and sister, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, मौसेरे भाई-बहन, मौसेरे भाई-बहन की मौत, जोधपुर में मौसेरे भाई-बहन की मौत, मौसेरे भाई-बहन की संदिग्ध मौत, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। शोभावतों की ढाणी क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब यूआईटी कॉलोनी स्थित एक मकान में युवक और उसकी मौसेरी बहन के शव संदिग्ध हालात में मिले। सूचना मिलते ही चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार मकान के कमरे में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जबकि युवती का खून से लथपथ शव फर्श पर पड़ा था। युवती के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने गेंती या कुल्हाड़ी से वार कर पहले युवती की हत्या की और बाद में खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस का अनुमान है कि वारदात मंगलवार देर रात की है, जबकि इसकी जानकारी बुधवार दोपहर पुलिस को मिली।

फलोदी निवासी युवक

मृतक युवक की पहचान फलोदी जिले के ढेलाणा गांव निवासी के रूप में हुई है, जो लोहावट थाना क्षेत्र का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है।

Updated on:

18 Feb 2026 03:39 pm

Published on:

18 Feb 2026 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Murder: डबल डेथ मिस्ट्री, कमरे में खून से सनी थी बहन की लाश, फंदे पर लटका था मौसेरा भाई, इलाके में सनसनी

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

